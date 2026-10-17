Aktueller Lebensmittelrückruf in der Schweiz: Die Kellermann.ch AG mit Sitz in Ellikon an der Thur hat am 16. Oktober 2026 einen vorsorglichen Rückruf verschiedener Fertigsalate und Bowls mit Poulet bekannt gegeben. Die betroffenen Produkte wurden bei mehreren Detailhändlern verkauft. Konsumentinnen und Konsumenten sollten deshalb überprüfen, ob sie eines der zurückgerufenen Produkte gekauft haben.
Rückruf wegen möglicherweise ungenügend gegartem Poulet
Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei einzelnen Pouletstücken eine leicht rosafarbene Färbung festgestellt. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Fleisch während der Herstellung nicht ausreichend erhitzt wurde.
Um mögliche gesundheitliche Folgen zu vermeiden, hat Kellermann entschieden, sämtliche Produkte zurückzurufen, die Poulet aus der betroffenen Charge enthalten. Wer eines der aufgeführten Produkte besitzt und darin leicht rosa gefärbtes Poulet entdeckt, sollte dieses nicht essen.
Personen, die möglicherweise unzureichend gegartes Poulet bereits konsumiert haben und anschliessend gesundheitliche Beschwerden entwickeln, sollten ärztlichen Rat einholen.
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Diese Poulet-Salate und Bowls sind vom Rückruf betroffen
Insgesamt umfasst der Rückruf 14 Produkteinträge. Dazu gehören verschiedene Varianten von Caesar-Salaten, Ramen Bowls sowie weitere Fertiggerichte mit Poulet. Betroffen sind folgende Produkte:
Ramen Bowl Chicken, 240 g (EAN: 7630022164829)
Thai Bowl Curry-Kokos, 210 g (EAN: 7630022164867)
Ramen Bowl Chicken, 240 g (EAN: 7611546038698)
Salatbowl Caesar Classic, 230 g (EAN: 7630022159733)
Caesar Salad Bowl, 290 g (EAN: 7630022166205)
Poke Bowl Chicken & Grain, 380 g (EAN: 7611546034720)
Salad Caesar Chicken, 200 g (EAN: 7611546036069)
Caesar Salad Bowl ohne Besteck, 340 g (EAN: 7630022163464)
Caesar Salad Bowl, 340 g (EAN: 7630022164522)
Shaker Caesar, 205 g (EAN: 7611546024615)
Salad Mexican Chicken, 250 g (EAN: 7611546036137)
Ramen Bowl Chicken, 240 g (EAN: 7630373416295)
Rice Bowl Chicken Teriyaki, 380 g (EAN: 7630022162986)
Die betroffenen Verbrauchsdaten liegen je nach Artikel zwischen dem 15. und 20. Oktober 2026. Nicht jedes Produkt ist von sämtlichen Daten innerhalb dieses Zeitraums betroffen. Die genauen Angaben und Bilder finden sich hier in der Rückrufmitteilung des Herstellers.
Was Konsumentinnen und Konsumenten jetzt beachten sollten
Wer einen der genannten Poulet-Salate oder eine entsprechende Bowl gekauft hat, sollte die EAN-Nummer und das Verbrauchsdatum mit den Angaben des Herstellers vergleichen.
Kellermann empfiehlt ausdrücklich, die aufgeführten Produkte bei leicht rosafarbener Färbung des Poulets nicht zu konsumieren. Bei gesundheitlichen Beschwerden nach dem Verzehr eines möglicherweise betroffenen Produkts sollte eine Ärztin oder ein Arzt aufgesucht werden.
Für Fragen zum Rückruf ist die Kellermann.ch AG unter der Telefonnummer +41 52 725 00 00 oder per E-Mail an verkauf@kellermann.ch erreichbar.