Panorama

Die Kellermann.ch AG ruft in der Schweiz mehrere Salate und Bowls mit Poulet zurück. Grund dafür ist der Verdacht, dass einzelne Pouletstücke nicht ausreichend durchgegart wurden.

Aktueller Lebensmittelrückruf in der Schweiz: Die Kellermann.ch AG mit Sitz in Ellikon an der Thur hat am 16. Oktober 2026 einen vorsorglichen Rückruf verschiedener Fertigsalate und Bowls mit Poulet bekannt gegeben. Die betroffenen Produkte wurden bei mehreren Detailhändlern verkauft. Konsumentinnen und Konsumenten sollten deshalb überprüfen, ob sie eines der zurückgerufenen Produkte gekauft haben.

Rückruf wegen möglicherweise ungenügend gegartem Poulet

Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei einzelnen Pouletstücken eine leicht rosafarbene Färbung festgestellt. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Fleisch während der Herstellung nicht ausreichend erhitzt wurde.

Um mögliche gesundheitliche Folgen zu vermeiden, hat Kellermann entschieden, sämtliche Produkte zurückzurufen, die Poulet aus der betroffenen Charge enthalten. Wer eines der aufgeführten Produkte besitzt und darin leicht rosa gefärbtes Poulet entdeckt, sollte dieses nicht essen.

Personen, die möglicherweise unzureichend gegartes Poulet bereits konsumiert haben und anschliessend gesundheitliche Beschwerden entwickeln, sollten ärztlichen Rat einholen.

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