Aktueller Rückruf bei ALDI
Bei ALDI SUISSE gibt es eine neue Rückrufaktion für einen Haartrockner. Grund dafür ist eine mögliche Beschädigung des Netzkabels, die zu einem Stromschlag oder Brand führen kann. Der Detailhändler und der zuständige Lieferant haben deshalb vorsorgliche Massnahmen zum Schutz der Kunden eingeleitet.
ALDI-Rückruf: Dieser Haartrockner ist betroffen
Konkret handelt es sich um den «Ambiano Fashion Blow Haartrockner» mit der Artikelnummer 645975. Der Rückruf erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Lieferanten ALDI Sourcing Asia Ltd. Das Gerät war ab dem 15. September 2025 für 14.99 Franken in sämtlichen Filialen von ALDI SUISSE erhältlich. Der Rückruf betrifft Produkte mit folgenden EAN-Nummern:
- 4061462135774
- 4061462135798
- 4061462135811
Rückgabe bei ALDI auch ohne Kassenbon möglich
Kunden, die eines der betroffenen Geräte besitzen, sollen es nicht mehr benutzen. Sie können den Haartrockner in jeder ALDI SUISSE-Filiale zurückgeben und erhalten den vollständigen Kaufpreis erstattet. Ein Kaufbeleg ist dafür nicht nötig. Bei Fragen steht der Kundendienst von ALDI SUISSE unter customer@service.aldi-suisse.ch zur Verfügung.