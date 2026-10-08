Panorama

ALDI SUISSE ruft ein Produkt wegen möglicher Sicherheitsrisiken zurück. Betroffene Kunden sollen es nicht mehr verwenden und können es auch ohne Kassenbon zurückgeben.

Bei ALDI SUISSE gibt es eine neue Rückrufaktion für einen Haartrockner. Grund dafür ist eine mögliche Beschädigung des Netzkabels, die zu einem Stromschlag oder Brand führen kann. Der Detailhändler und der zuständige Lieferant haben deshalb vorsorgliche Massnahmen zum Schutz der Kunden eingeleitet.

ALDI-Rückruf: Dieser Haartrockner ist betroffen

Konkret handelt es sich um den «Ambiano Fashion Blow Haartrockner» mit der Artikelnummer 645975. Der Rückruf erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Lieferanten ALDI Sourcing Asia Ltd. Das Gerät war ab dem 15. September 2025 für 14.99 Franken in sämtlichen Filialen von ALDI SUISSE erhältlich. Der Rückruf betrifft Produkte mit folgenden EAN-Nummern:

4061462135774

4061462135798

4061462135811

Rückgabe bei ALDI auch ohne Kassenbon möglich

Kunden, die eines der betroffenen Geräte besitzen, sollen es nicht mehr benutzen. Sie können den Haartrockner in jeder ALDI SUISSE-Filiale zurückgeben und erhalten den vollständigen Kaufpreis erstattet. Ein Kaufbeleg ist dafür nicht nötig. Bei Fragen steht der Kundendienst von ALDI SUISSE unter customer@service.aldi-suisse.ch zur Verfügung.