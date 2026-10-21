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FC Bayern München empfängt heute den FC Arsenal in der Champions League. Wo ihr das Duell in der Schweiz verfolgen könnt – und weshalb es für Bayern eine besondere Herausforderung ist.

Spitzenspiel in der Münchner Allianz Arena: Der FC Bayern München und der FC Arsenal treffen am Mittwoch, 21. Oktober, um 21 Uhr aufeinander. Die Partie gehört zum dritten Spieltag der Ligaphase der Champions League.

Wo läuft Bayern gegen Arsenal heute live im TV?

In der Schweiz ist das Spiel bei blue Sport zu sehen. Für den Empfang ist ein entsprechendes kostenpflichtiges Sportabo erforderlich. Eine kostenlose Schweizer Free-TV-Übertragung des Profispiels ist in den geprüften Programmeinträgen nicht ausgewiesen. Im Free-TV läuft stattdessen heute Real Madrid gegen RB Leipzig.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Datum : 21. Oktober 2026

: 21. Oktober 2026 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Spielort : Allianz Arena, München

: Allianz Arena, München Wettbewerb : Champions-League-Ligaphase, 3. Spieltag

: Champions-League-Ligaphase, 3. Spieltag Übertragung in der Schweiz : blue Sport, kostenpflichtig

: blue Sport, kostenpflichtig Schiedsrichter: Davide Massa aus Italien

Gibt es einen Livestream von Bayern gegen Arsenal?

Mit einem entsprechenden blue-Sport-Zugang lässt sich die Partie FC Bayern vs. Arsenal London auch verfolgen. Die App ermöglicht den Empfang unter anderem auf Smartphone und Tablet. Der Onlinezugang macht die Übertragung allerdings nicht kostenlos.