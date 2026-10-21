Spitzenspiel in der Münchner Allianz Arena: Der FC Bayern München und der FC Arsenal treffen am Mittwoch, 21. Oktober, um 21 Uhr aufeinander. Die Partie gehört zum dritten Spieltag der Ligaphase der Champions League.
Wo läuft Bayern gegen Arsenal heute live im TV?
In der Schweiz ist das Spiel bei blue Sport zu sehen. Für den Empfang ist ein entsprechendes kostenpflichtiges Sportabo erforderlich. Eine kostenlose Schweizer Free-TV-Übertragung des Profispiels ist in den geprüften Programmeinträgen nicht ausgewiesen. Im Free-TV läuft stattdessen heute Real Madrid gegen RB Leipzig.
Übertragung in der Schweiz: blue Sport, kostenpflichtig
Schiedsrichter: Davide Massa aus Italien
Gibt es einen Livestream von Bayern gegen Arsenal?
Mit einem entsprechenden blue-Sport-Zugang lässt sich die Partie FC Bayern vs. Arsenal London auch verfolgen. Die App ermöglicht den Empfang unter anderem auf Smartphone und Tablet. Der Onlinezugang macht die Übertragung allerdings nicht kostenlos.
Die Ausgangslage verspricht ein anspruchsvolles Duell: Beide Mannschaften sind bisher ungeschlagen in der Uefa-Champions-League-Saison. Allerdings konnte das Team von Mikel Arteta zwei Siege aus zwei Spielen holen und kassierte dabei keinen Gegentreffer, was für die Defensive der Engländer spricht. Der FC Bayern erlaubte sich letzte Woche beim Auswärtsspiel gegen Viking FK einen Ausrutscher und kam nicht über ein 3:3 hinaus. Somit ist das dritte Spiel ein wichtiges für den deutschen Rekordmeister, um die Top acht zu erreichen und in Schlagdistanz zu bleiben.
Arsenal gewann zum Auftakt mit 1:0 gegen den SSC Neapel und letzte Woche gab es einen 3:0-Heimerfolg über OSC Lille. Bayern gewann am ersten Spieltag mit 5:0 gegen FK Bodø/Glimt.
In der Liga konnte die Mannschaft von Trainer Kompany zuletzt mit einem 6:1 gegen RB Leipzig überzeugen und begrüsst daher mit vollem Selbstvertrauen den amtierenden englischen Meister in München.
Der FC Bayern wird ohne zwei Schlüsselspieler das Topspiel in der Champions League bestreiten müssen. Der Franzose Michael Olise wird den Münchnern aufgrund einer Sperre fehlen, die er sich beim Auswärtsspiel gegen Viking holte. Nach einem Foul und der gelben Karte warf er danach dem Gegner den Ball ins Gesicht. Bitter für Kompany und die Bayern.