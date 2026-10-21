Die Königlichen aus Madrid begrüssen heute den deutschen Teilnehmer RB Leipzig im Santiago Bernabéu: Real Madrid und RB Leipzig treffen am Mittwoch, 21. Oktober, um 21 Uhr aufeinander. Die Partie gehört zum dritten Spieltag der Ligaphase der Champions League.
Wo läuft Real gegen RB Leipzig heute live im Free-TV?
In der Schweiz ist das Spiel frei bei SRF zwei zu sehen. Für den Empfang ist kein entsprechendes kostenpflichtiges Sportabo erforderlich. SRF zeigt mittwochs während der gesamten Champions-League-Saison 2026/2027 ein Spiel am Mittwochabend.
Einen entsprechenden kostenlosen Livestream finden alle Fussballbegeisterten bei «Play SRF». Sprich: Auch wenn man unterwegs ist und keinen TV zur Hand hat, kann man das Spiel zwischen Real Madrid und RB Leipzig verfolgen.
Real kommt mit zwei Siegen, RB mit einem
Die Ausgangslage verspricht ein anspruchsvolles Duell: Real Madrid konnte in den beiden bisherigen Spielen maximal punkten. Beim Auftakt gab es ein 2:1 im heimischen Bernabéu gegen Inter Mailand. Vergangene Woche mühten sich Mourinho und sein Team zu einem späten Sieg gegen die AS Roma. Lange führten die Italiener mit 3:1, ehe Real in den letzten zehn Minuten noch drei Tore erzielen konnte und mit 4:3 gewann.
RB Leipzig konnte vergangene Woche die ersten Punkte in der Ligaphase gegen PSV Eindhoven einfahren. Zu Hause gab es ein 1:0. Am ersten Spieltag waren die Leipziger bei Fàbregas und Como chancenlos und mussten sich mit 1:4 geschlagen geben.
Martin Demichelis und seine Leipziger kommen mit einem schweren Rucksack nach Madrid. Am Samstag gab es ein bitteres 1:6 gegen den FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister aus München ist heute zu Hause gegen Arsenal gefordert.
Mourinho und Demichelis – beide schon unter Druck
Beide Trainer der heutigen Kontrahenten stehen bereits unter Druck. Laut spanischen Medien ist die Führung von Real Madrid noch nicht ganz zufrieden mit José Mourinho und den Ergebnissen. In der heimischen Liga musste man schon zwei Niederlagen hinnehmen und hat bereits nach neun Spieltagen sechs Punkte Rückstand auf Dauerkonkurrent FC Barcelona. Somit muss Mourinho in der Champions League umso mehr liefern.
Auch der Argentinier Martin Demichelis steht bei RB Leipzig schon in der Kritik. Erst Anfang der Saison hatte er die Mannschaft übernommen, nachdem Ole Werner überraschend freigestellt worden war. In der Bundesliga belegt RB aktuell Platz sieben und konnte aus sechs Partien nur drei Siege bei drei Niederlagen einfahren. In Leipzig und Fussballdeutschland kursieren bereits Gerüchte um eine Rückkehr von Julian Nagelsmann.
Die letzten beiden Aufeinandertreffen gab es in der Champions-League-Saison 2023/2024 im Achtelfinale, als RB sich nach zwei Spielen Real knapp geschlagen geben musste. Das Hinspiel gewann Real in Leipzig mit 1:0, und im Rückspiel holte RB ein 1:1 in Madrid, was dann knapp nicht reichte.