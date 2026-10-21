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Real Madrid empfängt heute RB Leipzig in der Champions League. Wo ihr das Duell in der Schweiz verfolgen könnt – und weshalb es für RB-Trainer Martin Demichelis wichtig ist.

Die Königlichen aus Madrid begrüssen heute den deutschen Teilnehmer RB Leipzig im Santiago Bernabéu: Real Madrid und RB Leipzig treffen am Mittwoch, 21. Oktober, um 21 Uhr aufeinander. Die Partie gehört zum dritten Spieltag der Ligaphase der Champions League.

Wo läuft Real gegen RB Leipzig heute live im Free-TV?

In der Schweiz ist das Spiel frei bei SRF zwei zu sehen. Für den Empfang ist kein entsprechendes kostenpflichtiges Sportabo erforderlich. SRF zeigt mittwochs während der gesamten Champions-League-Saison 2026/2027 ein Spiel am Mittwochabend.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Datum : 21. Oktober 2026

: 21. Oktober 2026 Uhrzeit : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Spielort : Santiago Bernabéu, Madrid

: Santiago Bernabéu, Madrid Wettbewerb : Champions-League-Ligaphase, 3. Spieltag

: Champions-League-Ligaphase, 3. Spieltag Übertragung in der Schweiz : SRF zwei, kostenlos

: SRF zwei, kostenlos Schiedsrichter: István Kovács aus Rumänien

Gibt es einen Livestream von Real gegen Leipzig?

Einen entsprechenden kostenlosen Livestream finden alle Fussballbegeisterten bei «Play SRF». Sprich: Auch wenn man unterwegs ist und keinen TV zur Hand hat, kann man das Spiel zwischen Real Madrid und RB Leipzig verfolgen.