Erster gegen Zweiter, dazu beide noch ungeschlagen: Wenn der FC Bayern München am Samstag, 31. Oktober, Borussia Dortmund empfängt, geht es direkt um die Tabellenspitze. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 18.30 Uhr Schweizer Zeit. Vor dem achten Spieltag liegen die beiden Mannschaften punktgleich vorne – die Bayern haben das bessere Torverhältnis.
Wo läuft Bayern gegen Dortmund in der Schweiz?
Fans in der Schweiz können das Bundesliga-Topspiel kostenpflichtig bei Sky Sport verfolgen. Der Sky Sport-Pass umfasst das Samstagabendspiel mit deutschem Kommentar. Zuschauen könnt ihr über die unterstützten Geräte mit der Sky-App oder im Browser.
Die wichtigsten Angaben im Überblick:
Spiel: FC Bayern München gegen Borussia Dortmund
Datum: Samstag, 31. Oktober 2026
Anpfiff: 18.30 Uhr
Schiedsrichter: Tobias Stieler
Stadion: Allianz Arena, München
Übertragung in der Schweiz: Sky Sport, kostenpflichtig
Free-TV: Eine kostenlose Liveübertragung ist nicht angekündigt.
Wer blue TV nutzt, kann die entsprechenden Sky-Sender auch dort empfangen – benötigt dafür aber das . Ein blue-Sport-Abo allein ist dafür nicht ausreichend.
zusätzliche Sky-Sport-Angebot
Kostenlose Alternative ohne Livebilder: Der FC Bayern bietet auf seiner Website und in seiner App ab 18.25 Uhr ein frei zugängliches Webradio an.
Neuer fehlt – kommt Kimmich gegen den BVB zurück?
Die Bayern müssen weiterhin auf Manuel Neuer verzichten. Der Torhüter hat weiterhin Schmerzen am Fuss. Damit dürfte erneut Jonas Urbig zwischen den Pfosten stehen.
Bei Joshua Kimmich ist die Situation noch offen. Nach einem Trauerfall im engsten Familienkreis hatte der Mittelfeldspieler zuletzt gefehlt. Laut Co-Trainer Aaron Danks soll er am Freitag erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren. Eine bestätigte Rückkehr für das Dortmund-Spiel ist das allerdings noch nicht.
Bayern mit Kantersieg, Dortmund nach Pokal-Krimi
Beide Mannschaften erreichten unter der Woche das Achtelfinale des DFB-Pokals – allerdings auf unterschiedliche Weise. Die Bayern gewannen gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg mit 6:1. Harry Kane kam dabei nicht zum Einsatz.
Dortmund musste gegen Werder Bremen deutlich länger zittern. Nach einer frühen 2:0-Führung glich der eingewechselte Niclas Füllkrug mit zwei Treffern aus. Erst Marcel Sabitzer sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoss in der Nachspielzeit für den 3:2-Sieg des BVB.
Das jüngste direkte Duell ging an die Münchner: Im August gewannen die Bayern den Franz-Beckenbauer-Supercup in Dortmund mit 2:1. Nun treffen die Rivalen erstmals in dieser Bundesliga-Saison aufeinander.