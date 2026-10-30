Erster gegen Zweiter, dazu beide noch ungeschlagen: Wenn der FC Bayern München am Samstag, 31. Oktober, Borussia Dortmund empfängt, geht es direkt um die Tabellenspitze. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 18.30 Uhr Schweizer Zeit. Vor dem achten Spieltag liegen die beiden Mannschaften punktgleich vorne – die Bayern haben das bessere Torverhältnis.

Wo läuft Bayern gegen Dortmund in der Schweiz?

Fans in der Schweiz können das Bundesliga-Topspiel kostenpflichtig bei Sky Sport verfolgen. Der Sky Sport-Pass umfasst das Samstagabendspiel mit deutschem Kommentar. Zuschauen könnt ihr über die unterstützten Geräte mit der Sky-App oder im Browser.

Die wichtigsten Angaben im Überblick:

Spiel: FC Bayern München gegen Borussia Dortmund

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund Datum: Samstag, 31. Oktober 2026

Samstag, 31. Oktober 2026 Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Schiedsrichter : Tobias Stieler

: Tobias Stieler Stadion: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Übertragung in der Schweiz: Sky Sport, kostenpflichtig

Sky Sport, kostenpflichtig Free-TV: Eine kostenlose Liveübertragung ist nicht angekündigt.

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