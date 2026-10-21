Champions League: FC Bayern ohne Kimmich gegen Arsenal – Trauerfall in der Familie
Der FC Bayern wird neben Michael Olise auch auf Joshua Kimmich im CL-Kracher gegen Arsenal verzichten müssen. Das meldete der Verein soeben. Es handelt sich um einen Trauerfall im engeren Familienkreis. Der Verein bittet um Respekt und Privatsphäre gegenüber Kimmich.
Kimmich fehlt Bayern gegen Arsenal
Am dritten Spieltag ist der FC Arsenal zu Gast in der Münchener Allianz-Arena. Vincent Kompany wird neben Michael Olise auch Joshua Kimmich ersetzen müssen. Wer für ihn nachrückt, ist noch unklar. Der junge Tom Bischof ist aber vermutlich die erste Option als Kimmich-Ersatz. Damit verpassen zwei Bayern-Leistungsträger das Topspiel in der Uefa Champions League.
FC Bayern bittet um Respekt
Der Verein hat auf X bereits ein Statement zu Kimmichs Ausfall gegeben.
Wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis befindet sich Joshua Kimmich heute nicht im Kader für das Spiel gegen Arsenal London. Im Namen der Familie bitten wir darum, ihre Privatsphäre und Trauer zu respektieren und damit von weiteren Recherchen und Berichterstattungen abzusehen. In tiefer Anteilnahme steht der gesamte FC Bayern an der Seite von Joshua Kimmich.»