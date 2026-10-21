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Joshua Kimmich wird dem FC Bayern heute Abend im Champions-League-Spiel gegen Arsenal fehlen. Der Grund dafür ist ein Trauerfall im engeren Kreis der Familie.

Der FC Bayern wird neben Michael Olise auch auf Joshua Kimmich im CL-Kracher gegen Arsenal verzichten müssen. Das meldete der Verein soeben. Es handelt sich um einen Trauerfall im engeren Familienkreis. Der Verein bittet um Respekt und Privatsphäre gegenüber Kimmich.

Kimmich fehlt Bayern gegen Arsenal

Am dritten Spieltag ist der FC Arsenal zu Gast in der Münchener Allianz-Arena. Vincent Kompany wird neben Michael Olise auch Joshua Kimmich ersetzen müssen. Wer für ihn nachrückt, ist noch unklar. Der junge Tom Bischof ist aber vermutlich die erste Option als Kimmich-Ersatz. Damit verpassen zwei Bayern-Leistungsträger das Topspiel in der Uefa Champions League.

FC Bayern bittet um Respekt

Der Verein hat auf X bereits ein Statement zu Kimmichs Ausfall gegeben.