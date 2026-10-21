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Der FC Bayern München trifft am Mittwochabend in der Champions League auf den FC Arsenal. Dabei muss der deutsche Rekordmeister auf Mittelfeldspieler Joshua Kimmich verzichten.

Der FC Bayern München muss am Mittwochabend (21. Oktober) gegen den FC Arsenal ohne Joshua Kimmich antreten. Weshalb der 31-Jährige ausfällt, wurde erst kurz vor der Partie bekannt.

Bayern gegen Arsenal: Warum spielt Joshua Kimmich heute nicht?

Wie der Verein mitteilte, steht der 31-Jährige wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis nicht im Kader. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung soll sein Vater gestorben sein. Der FC Bayern hat diese Information bislang nicht bestätigt und machte keine weiteren Angaben zum Trauerfall. Der Klub bat im Namen der Angehörigen darum, «ihre Privatsphäre und Trauer zu respektieren und damit von weiteren Recherchen und Berichterstattungen abzusehen».

Vor Champions-League-Spiel: Kimmich fehlte bereits im Training

Schon beim Abschlusstraining vor dem Champions-League-Duell war Kimmich nicht dabei. Co-Trainer Aaron Danks sprach am Dienstag von persönlichen Gründen, konnte aber noch nicht sagen, ob der Mittelfeldspieler gegen Arsenal zur Verfügung stehen würde.

Am Mittwoch bestätigten die Münchner seinen Ausfall und sprachen ihm ihre Anteilnahme aus: «In tiefer Anteilnahme steht der gesamte FC Bayern an der Seite von Joshua Kimmich.»

Auch sportlich muss Bayern umplanen. Neben Kimmich fehlt Michael Olise, der nach einer Gelb-Roten Karte gegen Viking Stavanger gesperrt ist. Trainer Vincent Kompany muss somit im Heimspiel gegen Arsenal, das um 21 Uhr beginnt, auf zwei wichtige Spieler verzichten.