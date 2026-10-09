Unterhaltung

50 Gäste sind auf der Terrihütte in Graubünden, als plötzlich der Strom ausfällt. Für Verena und Jochen wird aus einem gewöhnlichen Hüttenabend eine nervenaufreibende Aufgabe.

Eigentlich ist es eine ganz normale Bestellung: Ein Gast möchte einen Espresso. Doch dann fällt auf der Terrihütte der Strom aus. Was eben noch nach einem gemütlichen Abend in den Bergen aussieht, verlangt dem Hüttenwartpaar plötzlich schnelles Handeln ab. «SRF bi de Lüt – Hüttengeschichten» begleitet Verena Kuhle und Jochen Schirmann bei dieser Panne. Während 50 Gäste auf der Hütte sind, muss Jochen dafür sorgen, dass die Stromversorgung wieder funktioniert.

Stromausfall auf der Terrihütte in Graubünden

Die beiden haben nach ihrem Wechsel von der Medelserhütte bereits einige Herausforderungen erlebt. Sie übernehmen die Terrihütte mitten in der Saison, während gleichzeitig Bauarbeiten laufen.

Nun kommt die nächste Bewährungsprobe dazu. Ohne Strom gerät der Abendbetrieb ins Stocken. Die Anspannung steigt: Das Paar muss sich um seine Gäste kümmern und zugleich das technische Problem lösen.

Jochen macht sich auf den Weg zur Turbine. Für ihn geht es darum, die Stromversorgung wieder in Gang zu bringen – und damit auch ein Stück Normalität auf die Hütte zurückzuholen.

SRF bi de Lüt: Terrihütte in Graubünden übernommen – «Ich würde das niemandem empfehlen»

Jochen bringt den Strom zurück

Die Fehlersuche gelingt. Jochen kann die Versorgung wiederherstellen, der Betrieb geht weiter. Er klettert runter zur Turbine und gibt mehr Power frei, sodass der Strom wieder problemlos laufen kann. Aus dem angespannten Moment wird Erleichterung, denn so eine Situation haben die beiden auch noch nicht erlebt.