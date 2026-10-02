Unterhaltung

Kaum haben Verena und Jochen die Schlüssel zur Terrihütte erhalten, treffen die ersten Gäste ein. Gleichzeitig sorgen die Baustelle und technische Probleme für Chaos.

Für Verena Kuhle und Jochen Schirmann bleibt nach der Übernahme der Terrihütte kaum Zeit zum Durchatmen. Nur einen Tag nach der Schlüsselübergabe sollen die ersten Gäste auf der Bündner SAC-Hütte eintreffen. Das neue Hüttenwartpaar übernimmt den Betrieb mitten in der laufenden Saison. Doch während sich die Hütte bereits füllt, ist der Umbau noch längst nicht abgeschlossen.

Nach nur einem Tag kommen die ersten Gäste

Normalerweise bleibt einem neuen Hüttenwartteam Zeit, um sich mit den Räumen, Geräten und Abläufen vertraut zu machen. Verena und Jochen haben diesen Luxus auf der Terrihütte nicht.

Bereits am Tag nach der Übergabe werden die ersten Gäste erwartet. Das Paar muss deshalb innerhalb kürzester Zeit herausfinden, wo Küchentücher, Käsereiben und andere wichtige Utensilien verstaut sind.

Parallel räumt das Team die angelieferten Vorräte ein und versucht, Ordnung in das anfängliche Chaos zu bringen. Vieles muss gleichzeitig geschehen: Lebensmittel verstauen, die Küche vorbereiten, Schlafplätze organisieren und die ersten Besucherinnen und Besucher bewirten.

Dabei sind Verena und Jochen keine Neulinge. Vor ihrem Wechsel bewirtschafteten sie während zehn Sommer- und Wintersaisons die Medelserhütte. Die Übernahme eines neuen Betriebs mitten in der Hochsaison stellt aber selbst das erfahrene Paar vor eine aussergewöhnliche Aufgabe.

Passend zum Beitrag: