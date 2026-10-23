Nach einer kurzen Pause geht es für Verena und Jochen auf der Terrihütte in Graubünden wieder los. Die Bauarbeiten sind weitgehend abgeschlossen, die renovierte Hütte ist bereit für die zweite Saison des Paares. In der letzten Folge von «SRF bi de Lüt – Hüttengeschichten» steht deshalb ein Neuanfang an. Und ein besonderer Anlass: Die Terrihütte feiert ihr 100-jähriges Bestehen.
Verena und Jochen starten etwas entspannter in die zweite Saison
Die erste Saison hat den beiden einiges abverlangt. Auch vor dem erneuten Start gibt es viel zu erledigen. Trotzdem wirken Verena und Jochen einen Tick gelassener: Die Abläufe und Herausforderungen auf der Terrihütte sind ihnen inzwischen vertrauter.
Dazu kommt Unterstützung aus dem Freundeskreis. Viele bekannte Gesichter sind vor Ort – für Jochen ist das ein besonderer Grund zur Freude. Zwischen den Aufgaben bleibt damit auch Platz für das Wiedersehen und gemeinsame Momente.
Unter den Gästen ist Hüttenwart Fabio, den die Zuschauer ebenfalls aus den «Hüttengeschichten» kennen. Für das Jubiläum führt sein Weg auf die Terrihütte.
Doch ausgerechnet zum Fest zieht Regen auf. Das Wetter durchkreuzt die Feierpläne zunächst und sorgt für einen weiteren Unsicherheitsfaktor nach den arbeitsreichen Vorbereitungen.
Später beruhigt sich die Wetterlage wieder. So kann das Jubiläum trotz des nassen Auftakts seinen feierlichen Höhepunkt finden.
Ein Segen für die Hütte und ihre Gastgeber
Pastoralassistentin Florina Cavegn Tomaschett segnet die Terrihütte und wünscht Verena und Jochen alles Gute.
Für das Paar verbindet sich damit der Blick zurück auf 100 Jahre Hüttengeschichte mit dem eigenen nächsten Kapitel. Nach einer anstrengenden ersten Saison und den umfangreichen Bauarbeiten beginnt ihr zweiter Sommer auf der Terrihütte – weiterhin mit viel Arbeit, aber auch mit etwas mehr Gelassenheit und Freunden an ihrer Seite.