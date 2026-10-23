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Die renovierte Terrihütte, vertraute Gesichter und ein grosses Jubiläum: Verena und Jochen starten in ihre zweite Saison. Doch beim Fest auf der Bündner Hütte macht das Wetter zunächst nicht mit.

Nach einer kurzen Pause geht es für Verena und Jochen auf der Terrihütte in Graubünden wieder los. Die Bauarbeiten sind weitgehend abgeschlossen, die renovierte Hütte ist bereit für die zweite Saison des Paares. In der letzten Folge von «SRF bi de Lüt – Hüttengeschichten» steht deshalb ein Neuanfang an. Und ein besonderer Anlass: Die Terrihütte feiert ihr 100-jähriges Bestehen.

Verena und Jochen starten etwas entspannter in die zweite Saison

Die erste Saison hat den beiden einiges abverlangt. Auch vor dem erneuten Start gibt es viel zu erledigen. Trotzdem wirken Verena und Jochen einen Tick gelassener: Die Abläufe und Herausforderungen auf der Terrihütte sind ihnen inzwischen vertrauter.

Dazu kommt Unterstützung aus dem Freundeskreis. Viele bekannte Gesichter sind vor Ort – für Jochen ist das ein besonderer Grund zur Freude. Zwischen den Aufgaben bleibt damit auch Platz für das Wiedersehen und gemeinsame Momente.

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