GZSZ-Ausstieg von Felix von Jascheroff: So könnte John die Serie verlassen

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Felix von Jascheroff wird GZSZ verlassen. Ausgerechnet jetzt kommt Johns Sohn Benni nach Berlin. Könnte der Familienzuwachs bereits mit Johns grossem Abschied zusammenhängen?

Für John Bachmann beginnt bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» ein völlig neues Kapitel. Sein mittlerweile 16-jähriger Sohn Benni kommt aus Kanada nach Berlin und zieht damit erstmals unmittelbar in das Leben seines Vaters ein. Eigentlich Stoff für zahlreiche neue Vater-Sohn-Geschichten. Doch über der Handlung schwebt bereits Johns bevorstehender Abschied.

Felix von Jascheroff verlässt GZSZ nach mehr als zwei Jahrzehnten

Seit dem 25. Juli 2001 gehört Felix von Jascheroff mit Unterbrechungen zum GZSZ-Ensemble. Damals war John Bachmann erstmals in Folge 2277 zu sehen.

Im Mai 2026 machte RTL dann den bevorstehenden Abschied offiziell. Von Jascheroff habe sich auf eigenen Wunsch dazu entschieden, die Serie zu verlassen und sich neuen beruflichen Projekten zu widmen.

Ein unmittelbarer Abschied steht den Zuschauern allerdings nicht bevor. Von Jascheroff soll die Studios der UFA Serial Drama in Potsdam-Babelsberg voraussichtlich erst Anfang 2027 verlassen. Wegen des Produktionsvorlaufs dürfte John danach noch einige Monate auf den Bildschirmen zu sehen sein.

RTL kündigt bereits eine grosse Abschiedsgeschichte an, die seiner langjährigen Rolle gerecht werden soll.

Ausgerechnet jetzt kommt Johns Sohn Benni nach Berlin

Umso auffälliger ist das Timing von Bennis Ankunft. Der mittlerweile 16-Jährige ist bei seiner Mutter in Kanada aufgewachsen. Sein Vater spielte deshalb während eines grossen Teils seiner Kindheit nur eine eingeschränkte Rolle.

Das beschäftigt John noch heute. Felix von Jascheroff erklärt in einem aktuellen RTL-Interview, John wisse genau, dass er viel im Leben seines Sohnes verpasst habe. Diese gemeinsame Zeit könne er nicht zurückholen. Jetzt wolle er nach vorne schauen und für Benni da sein.

Und der Teenager könnte länger bleiben als ursprünglich gedacht. Nachdem Benni die Chance auf ein Model-Casting erhält, versucht John alles, um seinen Sohn zu unterstützen. In Folge 8608 vom 15. September schafft es Benni schliesslich in die Modelagentur.

Damit der neue Job für ihn Sinn ergibt, müsste er allerdings länger in Berlin bleiben. Genau hier wird die Geschichte mit Blick auf Johns angekündigten Abschied interessant.

Könnte John gemeinsam mit Benni Berlin verlassen?

Eine naheliegende Möglichkeit wäre ein freiwilliger Abschied Johns aus Berlin. Bestätigt ist ein solches Szenario ausdrücklich nicht.

Benni schafft jedoch eine neue familiäre Perspektive für die Figur. Sollte sein Sohn nach seiner Zeit in Berlin beispielsweise wieder nach Kanada zurückkehren, könnte John sich entscheiden, ihm zu folgen und jene gemeinsame Zeit nachzuholen, die ihm während Bennis Kindheit fehlte.

Dramaturgisch würde dies zu den Aussagen passen, die von Jascheroff über seine aktuelle Geschichte macht. John wolle für seinen Sohn da sein und ihm zeigen, dass Benni sich jetzt auf ihn verlassen könne.

Es wäre zudem eine Möglichkeit, John nach mehr als zwei Jahrzehnten aus der Serie zu verabschieden, ohne die Tür für eine spätere Rückkehr endgültig zu schliessen.

Verlässt John Laura und Clara?

Auch ein anderer freiwilliger Neuanfang wäre denkbar. Neben Benni spielt schliesslich Johns Beziehung zu Laura eine wichtige Rolle. Sie möchte für Clara als Mutter da sein, deshalb bleibt es auch spannend, wie diese Geschichte weitergeht. Nachdem sie endlich die Ruhe vor Zoe haben, droht die nächste traurige Story. Vor allem spannend, da Laura (Chryssanthi Kavazi) eine Babypause bevorsteht, da sie im richtigen Leben erneut ein Kind bekommt.

RTL hat bislang lediglich angekündigt, dass die Zuschauer eine emotionale und grosse Abschiedsgeschichte erwartet. Was genau John passieren wird und welche Figuren daran beteiligt sein werden, bleibt offen.

Ein Serientod ist deshalb ebenso wenig bestätigt wie ein Umzug oder eine Trennung.

Von Jascheroff selbst verspricht für John und Benni jedenfalls «viel Herz, Humor und natürlich auch ordentlich Chaos».

Bis sich zeigt, ob Bennis Ankunft tatsächlich mit Johns späterem Abschied zusammenhängt, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen. Felix von Jascheroff wird voraussichtlich bis weit ins Jahr 2027 hinein bei GZSZ zu sehen sein.

Welche Rolle werden Philip und Emily spielen?

John hat auch zwei Geschwister, die er verlassen wird. Welche Rolle könnten die beiden bei von Jascheroffs Ausstieg spielen? Aktuell ist das Verhältnis nach den jüngsten Ereignissen mit seinem Bruder Philip eher kritisch, da dieser zurück nach London ist. John steht hinter seiner Frau Laura, denn diese ist immer noch enttäuscht von Jessi. Philip hingegen hat sich auf die Seite von Jessi gestellt, und damit ist das Verhältnis der beiden Brüder auf Eis gelegt.

Emily versucht direkt nach ihrer Rückkehr, das Problem zu lösen und geradezurücken. Bisher noch nicht mit vollem Erfolg. Umso interessanter ist, welche Rolle die beiden Geschwister bei Johns Ausstieg spielen.

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