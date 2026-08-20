GZSZ: Wer ist Richard Kaltenbach? Dieser Mann bringt selbst Gerner in Bedrängnis

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Bei GZSZ sorgt ein neuer Charakter für mächtig Unruhe: Richard Kaltenbach ist in Berlin aufgetaucht – und hat eine Vergangenheit mitgebracht, die vor allem Matilda und Julian nicht vergessen können.

Nun gerät der Immobilienunternehmer auch noch mit der Gerner Financial Group aneinander. Und ausgerechnet Katrin könnte für Kaltenbach plötzlich interessant werden. Doch wer ist Richard Kaltenbach eigentlich, und warum reagieren Matilda und Julian so heftig auf ihren Stiefvater?

Wer ist Richard Kaltenbach bei GZSZ?

Richard Kaltenbach wird von Schauspieler Stephan Schill gespielt. RTL hat die Figur als neuen «Fiesling» in die Serie eingeführt und beschreibt Kaltenbach als Immobilienmogul mit reichlich Konfliktpotenzial.

Sein Auftauchen ist vor allem für Matilda und Julian brisant. Richard ist ihr Stiefvater – und die gemeinsame Vergangenheit hat deutliche Spuren hinterlassen.

Als Kaltenbach nach Berlin kommt, geht es zunächst ums Geschäft: Er benötigt eine Verlängerung seines Kredits bei der Gerner Financial Group. Doch dort sitzen mittlerweile ausgerechnet Matilda und Julian an entscheidender Stelle.

Matilda und Julian wollen sich an ihrem Stiefvater rächen

Für die Geschwister eröffnet sich damit eine unerwartete Gelegenheit. Matilda und Julian lassen Kaltenbach bei seinem Termin mit der Gerner Financial Group abblitzen. RTL beschreibt ihr Verhalten ausdrücklich als Revanche für ihre schwierige Kindheit mit ihrem Stiefvater.

Für Richard hat die Entscheidung erhebliche Folgen:

Ohne die benötigte Finanzierung gerät sein Unternehmen unter Druck. Laut der GZSZ-Wochenvorschau könnten ihm die ausbleibenden Kredite wirtschaftlich zum Verhängnis werden. Kaltenbach gibt sich damit allerdings nicht geschlagen.

Kaltenbach sinnt auf Rache

Nach der Niederlage gegen seine Stiefkinder sucht Richard nach einer Möglichkeit, zurückzuschlagen. Als er im Vereinsheim ein Gespräch zwischen Julian und Katrin belauscht, wird er auf «Hidayat Med» aufmerksam. Für Kaltenbach ergibt sich damit möglicherweise eine neue Chance. Die Vorschau zeigt, wie er fieberhaft nach einer Möglichkeit sucht, Matilda und Julian zu schaden.

Und damit gerät eine weitere GZSZ-Grösse in die Geschichte: Katrin Flemming.

Ausgerechnet Katrin kommt Richard Kaltenbach näher

Julian wird sofort misstrauisch, als er seinen Stiefvater gemeinsam mit Katrin sieht.

Er warnt Jo Gerner vor Richard und ist davon überzeugt, dass dieser noch immer darüber nachdenkt, wie er sich an seinen Stiefkindern rächen kann. Gerner bleibt dagegen zunächst gelassen und vertraut darauf, dass Katrin auf ihrer Seite steht.

Doch ganz unbegründet ist Julians Sorge offenbar nicht.

Denn zwischen Katrin und Kaltenbach geht es inzwischen auch ums Geschäft.

Katrin Flemming macht Kaltenbach ein Angebot

Katrin erkennt, dass eine Zusammenarbeit mit Richard für sie lukrativ sein könnte. Sie unterbreitet ihm ein Angebot für ein gemeinsames Projekt.

Schnell zeigt sich allerdings, dass beide sehr unterschiedliche Vorstellungen von der Machtverteilung haben: Richard benötigt Kapital, während Katrin die Kontrolle über das Projekt behalten will. Kaltenbach gefällt diese Rollenverteilung überhaupt nicht.

Katrin lässt sich davon jedoch nicht einschüchtern und hat offenbar noch ein Ass im Ärmel.

Damit wird aus dem Konflikt zwischen Kaltenbach und seinen Stiefkindern zunehmend ein Machtspiel, in das auch Katrin und Gerner hineingezogen werden.

Wird Richard Kaltenbach zum neuen Gegenspieler von Jo Gerner?

Noch ist offen, wie weit Richard mit seinen Plänen gehen wird. Klar ist jedoch: Seine Ankunft verbindet inzwischen gleich mehrere zentrale GZSZ-Figuren miteinander.

Auf der einen Seite stehen Matilda und Julian, die ihrem Stiefvater die gemeinsame Vergangenheit nicht verziehen haben. Auf der anderen Seite versucht Richard, seine wirtschaftlichen Probleme zu lösen und wieder die Kontrolle zu gewinnen.

Dazwischen stehen Katrin und Jo Gerner.

Gerade Katrins mögliche Zusammenarbeit mit Richard könnte die bestehenden Fronten noch einmal durcheinanderbringen. Julian jedenfalls traut seinem Stiefvater nicht über den Weg – und warnt Gerner bereits vor dessen möglichen Racheplänen.

Für Richard Kaltenbach dürfte die Auseinandersetzung mit der Gerner-Familie damit gerade erst begonnen haben.

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