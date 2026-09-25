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Emily und Julian geraten bei GZSZ ständig aneinander. Doch selbst John fällt auf, wie sehr Gerners Sohn sie beschäftigt. Steckt hinter den ständigen Streitereien vielleicht mehr?

Zwischen Emily und Julian fliegen bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» schon wieder die Fetzen. Seit der neue Head of Controlling die Zahlen der Agentur kritisch unter die Lupe nimmt, können sich die beiden offenbar kaum noch begegnen, ohne aneinanderzugeraten. Nun sorgt ausgerechnet die Hochzeit von Jessica und Philip für den nächsten Streit. Julian zerstört versehentlich die von Emily organisierte Hochzeitstorte.

Julian ruiniert Emilys Hochzeitstorte

Eigentlich soll für Jessica und Philip alles perfekt sein. Emily hat sich um die Hochzeitstorte gekümmert – bis Julian auftaucht.

Durch ein Missgeschick geht die Torte kaputt. Emily ist ausser sich und lässt ihren ganzen Frust an Julian aus. Schliesslich schickt sie ihn weg.

Doch er lässt die Sache nicht auf sich sitzen. Nur wenige Stunden später taucht Julian wieder auf und präsentiert dem Brautpaar eine neue Hochzeitstorte. Und die sorgt für Begeisterung.

Emily bekommt natürlich mit, wer hinter der Überraschung steckt. Statt sich einfach über Julians Wiedergutmachung zu freuen, will sie sofort wissen, was er dafür bekommt.

Emily ist von Julians Rechnung völlig baff

Julian erklärt Emily, dass die Torte lediglich sein Hochzeitsgeschenk für seinen Geschäftspartner Philip sei. Für Emily ist die Angelegenheit damit allerdings noch lange nicht erledigt.

Sie besteht darauf, die Kosten zu übernehmen, und verlangt von Julian die Rechnung.

Als sie diese schliesslich in den Händen hält, staunt sie nicht schlecht: Julian hat für die spontane Rettungsaktion offenbar tief in die Tasche gegriffen.