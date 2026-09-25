Zwischen Emily und Julian fliegen bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» schon wieder die Fetzen. Seit der neue Head of Controlling die Zahlen der Agentur kritisch unter die Lupe nimmt, können sich die beiden offenbar kaum noch begegnen, ohne aneinanderzugeraten. Nun sorgt ausgerechnet die Hochzeit von Jessica und Philip für den nächsten Streit. Julian zerstört versehentlich die von Emily organisierte Hochzeitstorte.
Julian ruiniert Emilys Hochzeitstorte
Eigentlich soll für Jessica und Philip alles perfekt sein. Emily hat sich um die Hochzeitstorte gekümmert – bis Julian auftaucht.
Durch ein Missgeschick geht die Torte kaputt. Emily ist ausser sich und lässt ihren ganzen Frust an Julian aus. Schliesslich schickt sie ihn weg.
Doch er lässt die Sache nicht auf sich sitzen. Nur wenige Stunden später taucht Julian wieder auf und präsentiert dem Brautpaar eine neue Hochzeitstorte. Und die sorgt für Begeisterung.
Emily bekommt natürlich mit, wer hinter der Überraschung steckt. Statt sich einfach über Julians Wiedergutmachung zu freuen, will sie sofort wissen, was er dafür bekommt.
Emily ist von Julians Rechnung völlig baff
Julian erklärt Emily, dass die Torte lediglich sein Hochzeitsgeschenk für seinen Geschäftspartner Philip sei. Für Emily ist die Angelegenheit damit allerdings noch lange nicht erledigt.
Sie besteht darauf, die Kosten zu übernehmen, und verlangt von Julian die Rechnung. Als sie diese schliesslich in den Händen hält, staunt sie nicht schlecht: Julian hat für die spontane Rettungsaktion offenbar tief in die Tasche gegriffen.
Damit ist der nächste Schlagabtausch eröffnet. Die beiden sticheln weiter gegeneinander – und erneut wird deutlich, wie viel Aufmerksamkeit Emily ihrem neuen Kollegen schenkt.
John stellt Emily eine entscheidende Frage
Später erzählt Emily ihrem Bruder John von dem Vorfall. Seine Reaktion dürfte sie allerdings nicht erwartet haben. John will von ihr wissen: «Warum triggert dich der Typ eigentlich so?»
Emily widerspricht sofort. Julian triggere sie überhaupt nicht, betont sie. Er rege sie lediglich auf.
Ganz aus der Luft gegriffen ist Johns Frage jedoch nicht. Schliesslich ist es längst nicht der erste Konflikt zwischen Emily und Julian.
Seit Julian die wirtschaftliche Situation der Agentur infrage gestellt hat, herrscht zwischen den beiden dicke Luft. Er machte deutlich, dass das Unternehmen aus seiner Sicht nicht profitabel genug ist und Einsparungen notwendig seien.
Für Emily ist ihre Agentur allerdings eine Herzensangelegenheit. Entsprechend persönlich nimmt sie Julians Kritik.
Werden Emily und Julian das nächste GZSZ-Paar?
Dass John nun ausgerechnet hinterfragt, warum Julian bei seiner Schwester derart starke Emotionen auslöst, dürfte bei einigen GZSZ-Fans für Spekulationen sorgen.
Denn zwischen Emily und Julian scheint sich eine besondere Dynamik zu entwickeln: Sie geraten immer wieder aneinander, provozieren sich gegenseitig und können offenbar trotzdem nicht voneinander lassen.
Ob RTL daraus tatsächlich eine neue Liebesgeschichte entwickelt, ist allerdings noch völlig offen. Bislang gibt es keine Bestätigung dafür, dass Emily und Julian ein Paar werden.
Die Frage steht nach Johns Bemerkung trotzdem im Raum: Ist der ständige Clinch zwischen den beiden wirklich nur beruflicher Natur, oder entwickelt sich daraus irgendwann mehr?