Bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» steht der nächste Abschied bevor. Nina Ensmann verlässt die RTL-Daily nach vier Jahren endgültig. Ihre Figur Jessica Reichelt bekommt allerdings ein Happy End: Gemeinsam mit Philip Höfer, gespielt von Jörn Schlönvoigt, beginnt sie ein neues Leben in London. Doch was bedeutet das für den Schauspieler, der bereits seit vielen Jahren zum GZSZ-Ensemble gehört?
Nina Ensmann verlässt GZSZ – Jessica und Philip bekommen ein Happy End
Für Jessica endet ihre Geschichte nicht mit einem tragischen Schicksalsschlag. Stattdessen heiratet sie Philip und zieht mit ihm nach London. Dort möchte sie künftig in einem Krankenhaus arbeiten.
Auch privat beginnt für Ensmann ein neuer Lebensabschnitt. Die Schauspielerin verlässt Berlin und zieht zurück ins Rheinland, wo ihre Familie lebt. Der Schauspielerei möchte sie weiterhin treu bleiben.
Doch während Jessicas Abschied offiziell bestätigt ist, stellt sich für viele Zuschauer eine weitere Frage: Bedeutet der gemeinsame Umzug nach London auch das Ende von Jörn Schlönvoigt bei GZSZ?
Steigt Jörn Schlönvoigt jetzt ebenfalls bei GZSZ aus?
Ein endgültiger Abschied von Jörn Schlönvoigt wurde bislang nicht angekündigt. Während RTL den Ausstieg von Nina Ensmann offiziell bestätigt hat, gibt es keine entsprechende Mitteilung über ihren Serienpartner.
Allerdings hat sich Schlönvoigts Präsenz bei GZSZ bereits deutlich verändert. Seine Figur Philip Höfer ist nur noch gelegentlich im Kolle-Kiez zu sehen und steht derzeit nicht mehr im Mittelpunkt der grossen Handlungsstränge.
Zuletzt kehrte Philip vor allem für einzelne Geschichten nach Berlin zurück und unterstützte dabei andere Figuren aus seinem familiären Umfeld. Dass er künftig weiterhin gelegentlich in der Serie auftauchen könnte, ist somit denkbar. Eine offizielle Bestätigung, wie es nach Jessicas Abschied konkret mit Philip weitergeht, liegt allerdings nicht vor.
Jörn Schlönvoigt erklärt, warum er bei GZSZ seltener zu sehen ist
Dass Schlönvoigt nicht mehr das ganze Jahr über für GZSZ vor der Kamera steht, hat auch persönliche Gründe.
In einem Interview mit der «Bunten» erklärte der Schauspieler, dass er neben seiner Arbeit bei der RTL-Serie weitere berufliche Verpflichtungen habe. Unter anderem sei er als Unternehmer tätig.
Eine besonders wichtige Rolle spielt für ihn ausserdem seine Tochter. Schlönvoigt möchte möglichst viel Zeit mit ihr verbringen und gemeinsam mit ihr reisen. Da sie mittlerweile zur Schule geht, ist die Familie dabei auf die Schulferien angewiesen.
Ein ganzjähriges Engagement bei GZSZ lässt sich damit nach seinen Angaben nicht mehr vereinbaren. Für den Schauspieler steht somit nicht mehr ausschliesslich die tägliche Arbeit am Set im Mittelpunkt.
Wie geht es mit Philip Höfer weiter?
Mit Jessicas Umzug nach London erhält auch Philip innerhalb der Serienhandlung einen neuen Lebensmittelpunkt. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass seine Geschichte bei GZSZ beendet ist.
Schliesslich war die Figur schon zuletzt nur zeitweise in Berlin zu sehen. Ob RTL dieses Modell auch nach Nina Ensmanns Abschied fortsetzt, bleibt offen.
Fest steht bislang lediglich: Ensmann verabschiedet sich endgültig von der Serie. Für Schlönvoigt wurde hingegen kein Ausstieg bekannt gegeben.
Fans müssen deshalb abwarten, wann und in welcher Form Philip Höfer wieder im Kolle-Kiez auftauchen wird.
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