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Nina Ensmann verlässt GZSZ endgültig. Doch was bedeutet Jessicas Abschied für ihren Serienpartner Jörn Schlönvoigt? Der Schauspieler hat seine Präsenz bereits deutlich reduziert.

Bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» steht der nächste Abschied bevor. Nina Ensmann verlässt die RTL-Daily nach vier Jahren endgültig. Ihre Figur Jessica Reichelt bekommt allerdings ein Happy End: Gemeinsam mit Philip Höfer, gespielt von Jörn Schlönvoigt, beginnt sie ein neues Leben in London. Doch was bedeutet das für den Schauspieler, der bereits seit vielen Jahren zum GZSZ-Ensemble gehört?

Nina Ensmann verlässt GZSZ – Jessica und Philip bekommen ein Happy End

Nach vier Jahren verabschiedet sich Nina Ensmann von «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Die Schauspielerin hatte ihren ersten Auftritt am 1. September 2022. Ihre letzte Folge wird am 1. Oktober 2026 um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Auf RTL+ ist die Abschiedsfolge bereits eine Woche früher verfügbar.

Für Jessica endet ihre Geschichte nicht mit einem tragischen Schicksalsschlag. Stattdessen heiratet sie Philip und zieht mit ihm nach London. Dort möchte sie künftig in einem Krankenhaus arbeiten.

Auch privat beginnt für Ensmann ein neuer Lebensabschnitt. Die Schauspielerin verlässt Berlin und zieht zurück ins Rheinland, wo ihre Familie lebt. Der Schauspielerei möchte sie weiterhin treu bleiben.

Doch während Jessicas Abschied offiziell bestätigt ist, stellt sich für viele Zuschauer eine weitere Frage: Bedeutet der gemeinsame Umzug nach London auch das Ende von Jörn Schlönvoigt bei GZSZ?

Steigt Jörn Schlönvoigt jetzt ebenfalls bei GZSZ aus?

Ein endgültiger Abschied von Jörn Schlönvoigt wurde bislang nicht angekündigt. Während RTL den Ausstieg von Nina Ensmann offiziell bestätigt hat, gibt es keine entsprechende Mitteilung über ihren Serienpartner.