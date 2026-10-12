Unterhaltung

Beatrice Egli möchte irgendwann für längere Zeit die Welt bereisen. Dafür würde die Schweizer Sängerin auch beruflich pausieren. Einen Termin nennt sie bislang nicht.

Auf der Bühne stehen, singen und das Publikum begeistern: Das gehört zum Alltag von Beatrice Egli. Doch die 38-jährige Schwyzerin hat auch einen Wunsch, der sie für eine Weile aus diesem Leben herausführen würde. Sie träumt von einer längeren Weltreise. «Mein Traum ist es, irgendwann lange auf Weltreise zu gehen», sagte Egli laut einem aktuellen Bericht der «Abendzeitung» gegenüber der «ARD Schlagerwelt».

Warum Beatrice Egli eine Auszeit reizt

Hinter dem Reisewunsch steht vor allem ihre Neugier auf andere Länder und deren Menschen. Egli möchte neue Kulturen kennenlernen und Abstand vom gewohnten Alltag gewinnen, berichtet die «Abendzeitung».

Wann sie diesen Wunsch verwirklichen will, bleibt allerdings offen. In den wiedergegebenen Aussagen nennt sie weder ein Abreisedatum noch die Dauer einer möglichen Pause. Von einer bereits terminierten Auszeit oder einem angekündigten Karriereende kann deshalb keine Rede sein.

Den Traum von einer Weltreise hat sie schon länger

Ganz neu ist der Wunsch der Sängerin nicht. Bereits in einem früheren Interview mit «Brisant» sprach Egli davon, irgendwann auf Weltreise gehen zu wollen. Daneben nannte sie damals die Schauspielerei als einen weiteren Traum.

Die aktuellen Berichte greifen somit einen Wunsch auf, den Egli schon zuvor öffentlich gemacht hatte. Sie belegen aber noch keinen konkreten Reiseplan.

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