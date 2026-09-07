Beatrice Egli geht auf grosse Tour – auch in Zürich macht sie Halt

Unterhaltung

Beatrice Egli geht mit «Tanzen – Lachen – Leben» auf grosse Tournee. Rund 20 Konzerte stehen auf dem Programm – doch nur eines davon findet in der Schweiz statt.

Für Beatrice Egli beginnt schon bald ein intensiver Herbst. Die Schweizer Schlagersängerin geht mit ihrer neuen Tournee «Tanzen – Lachen – Leben» durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von Ende September bis Mitte November führt sie die Tour durch zahlreiche grosse Arenen.

Beatrice Egli kommt für ein Konzert nach Zürich

Am Samstag, 10. Oktober 2026, macht Beatrice Egli im Hallenstadion Zürich Halt. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, die Türen öffnen bereits um 17.30 Uhr.

Zürich ist dabei der einzige Schweizer Tourstopp. Weitere Konzerte in der Schweiz sind im aktuellen Tourplan nicht aufgeführt.

Für Egli ist der Auftritt dennoch ein Stück weit ein Heimspiel. Die 38-Jährige stammt aus dem Kanton Schwyz: Sie wurde in Lachen geboren und wuchs im nahe gelegenen Pfäffikon auf.

Ihre Tournee steht unter dem Motto «Tanzen – Lachen – Leben». Neben ihrer Musik und einer grossen Live-Show will Egli dabei nach eigenen Angaben vor allem Lebensfreude und Zuversicht vermitteln.

Das sind alle Termine der Beatrice-Egli-Tour 2026

Die Tour führt Beatrice Egli hauptsächlich durch Deutschland. Hinzu kommen die beiden Auftritte in Zürich und Wien. Der aktuell veröffentlichte Tourplan sieht folgende Stationen vor:

19. September: Wetzlar

Wetzlar 25. September: Frankfurt

Frankfurt 26. September: Stuttgart

Stuttgart 1. Oktober: Bielefeld

Bielefeld 2. Oktober: Erfurt

Erfurt 3. Oktober: Oberhausen

Oberhausen 4. Oktober: Kiel

Kiel 6. Oktober: Hannover

Hannover 7. Oktober: Rostock

Rostock 9. Oktober: Mannheim

Mannheim 10. Oktober: Zürich, Hallenstadion

Zürich, Hallenstadion 16. Oktober: Dresden

Dresden 17. Oktober: Leipzig

Leipzig 18. Oktober: Düsseldorf

Düsseldorf 22. Oktober: Nürnberg

Nürnberg 23. Oktober: Magdeburg

Magdeburg 24. Oktober: Berlin

Berlin 25. Oktober: Hamburg

Hamburg 30. Oktober: Trier

Trier 31. Oktober: Kempten

Kempten 12. November: Zwickau

Zwickau 13. November: München

München 14. November: Wien

Damit liegt ausgerechnet der einzige Schweizer Auftritt mitten im ersten Teil der Tour. Einen Tag zuvor steht Egli in Mannheim auf der Bühne, nach dem Konzert in Zürich geht es wenige Tage später in Dresden weiter.

Von Pfäffikon auf die grossen Bühnen

Der Schweizer Termin passt auch deshalb besonders zu Egli, weil ihre Heimat nur wenige Kilometer vom Hallenstadion entfernt liegt. Die Sängerin wuchs in Pfäffikon im Kanton Schwyz auf und startete ihre musikalische Karriere lange vor ihrem Durchbruch bei «Deutschland sucht den Superstar» im Jahr 2013.

Inzwischen gehört Egli zu den erfolgreichsten Schweizer Schlagersängerinnen. Mit «Tanzen – Lachen – Leben» führt sie ihre nächste grosse Arena-Tour nun durch drei Länder – mit nur einem Zwischenstopp in der Schweiz.

Hier gibt es Tickets für die Tour von Beatrice Egli

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