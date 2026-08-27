Von Pfäffikon nach Cornwall: Diesen grossen Traum hat Beatrice Egli noch

Unterhaltung

Beatrice Egli hat gerade ihr Schauspieldebüt gefeiert. Doch die Schwyzerin hat bereits den nächsten grossen TV-Traum – dafür würde es sie gedanklich nach England ziehen.

Von der Schlagerbühne vor die Filmkamera: Beatrice Egli will sich künftig nicht mehr nur auf ihre Musikkarriere konzentrieren. Die 38-Jährige hat in dieser Woche ihre erste fiktionale Schauspielrolle übernommen und dabei offenbar endgültig Gefallen an ihrem neuen Betätigungsfeld gefunden. Ihr Traum führt zu einem der bekanntesten TV-Klassiker des deutschsprachigen Fernsehens.

Beatrice Egli träumt von einer Rolle bei «Rosamunde Pilcher»

Im «Sat.1-Frühstücksfernsehen» sprach Egli anlässlich ihres Schauspieldebüts über ihre weiteren Pläne vor der Kamera. Dabei machte die Schweizer Sängerin keinen Hehl daraus, welches Engagement sie besonders reizen würde.

Beatrice Egli möchte einmal bei «Rosamunde Pilcher» mitspielen.

«Ich liebe die Landschaften. Ich liebe die Geschichten», erklärte die Sängerin in der Sendung. Die romantischen Filme passen für Egli offenbar hervorragend zu ihrer Persönlichkeit. Für die 38-Jährige ist «Rosamunde Pilcher» gewissermassen die filmische Version ihrer musikalischen Heimat. Sie bezeichnete die Reihe als «Schlager im Film».

Gerade erst spielte sie in «Die Landarztpraxis»

Den ersten grossen Schritt in Richtung Schauspielkarriere hat Egli inzwischen gemacht. Seit dem 25. August ist sie in «Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof» zu sehen. Dort spielt sie Céline Huber und übernimmt damit erstmals eine echte fiktionale Rolle.

Zuvor hatte Egli zwar bereits Auftritte in Serien wie «Unter uns», «Sturm der Liebe» und «Freundinnen – jetzt erst recht». Dabei trat sie jedoch als sie selbst beziehungsweise als prominenter Gast auf. Céline Huber ist dagegen ihre erste eigene Serienfigur.

Schauspielerei soll für Beatrice Egli keine einmalige Sache bleiben

Eglis Gastrolle scheint also mehr zu sein als ein einmaliger Ausflug. Die Sängerin hatte bereits vor einigen Jahren eine Schauspielausbildung absolviert. Nach 14 Jahren, in denen die Musik beruflich im Mittelpunkt stand, möchte sie nun bewusst Neues ausprobieren und ihrer Schauspielerei künftig mehr Platz geben. Für die Dreharbeiten nahm sie sich diesen Sommer gezielt Zeit.

Ihre Musikkarriere will Egli dafür allerdings nicht aufgeben. Bereits ab dem 19. September steht sie wieder auf der Bühne und geht auf Tour.

Sollte sich ihr nächster Schauspieltraum tatsächlich erfüllen, könnte die Schweizerin irgendwann vor einer ganz anderen Kulisse auftauchen: Die «Rosamunde Pilcher»-Filme des ZDF sind für ihre romantischen Geschichten und britischen Landschaften bekannt.