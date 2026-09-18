Panorama

Beatrice Egli verblüfft in einer deutschen TV-Show mit ihrer Führerschein-Geschichte. Die Sängerin brauchte nur eine Woche und zwölf Fahrstunden. Später war der Ausweis allerdings wieder weg.

Für den Führerausweis benötigen viele Menschen mehrere Monate. Bei Beatrice Egli ging es deutlich schneller: Die Schweizer Schlagersängerin hatte ihren Ausweis nach eigenen Angaben bereits nach rund einer Woche in der Tasche. Das verriet die 38-Jährige in der Jubiläumsausgabe der ARD-Sendung «Die grosse Maus-Show».

Beatrice Egli brauchte nur zwölf Fahrstunden

Für die Sängerin aus dem Kanton Schwyz war die schnelle Führerscheinprüfung offenbar nichts Aussergewöhnliches. Innerhalb ihrer Familie gehörte sie damit sogar zu denjenigen, die vergleichsweise viele Fahrstunden absolvierten.

Einer ihrer Brüder habe lediglich drei oder vier Fahrstunden benötigt. Ein anderer sei nach ihren Angaben sogar ganz ohne professionellen Fahrunterricht ausgekommen.

Eine mögliche Erklärung sieht Egli in ihrer Kindheit auf dem Land.

Dort sei es üblich gewesen, bereits mit 14 Jahren die Traktorprüfung abzulegen. Dadurch habe sie früh ein Gefühl für Fahrzeuge entwickelt. Später kamen Erfahrungen auf dem Roller hinzu. Auch auf einem Parkplatz habe die Familie bereits etwas geübt.

So konnte Egli bei ihrer Fahrausbildung auf erste Erfahrungen zurückgreifen.

Doch später musste Beatrice Egli den Führerausweis wieder abgeben

Die Geschichte hat allerdings eine zweite Seite: 2018 erzählte die Schlagersängerin, dass sie ihren Führerausweis wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung auf einer Schweizer Autobahn vorübergehend abgeben musste.

Wie viel zu schnell sie damals unterwegs war, verriet sie nicht.