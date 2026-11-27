Wer in den vergangenen Wochen bei Migros oder Coop eingekauft hat, sollte einen Blick auf den Inhalt seines Kühlschranks und Vorratsschranks werfen. Die beiden Schweizer Detailhändler haben im November mehrere Produktrückrufe bekannt gegeben oder ausgeweitet. Was müssen Kundinnen und Kunden jetzt wissen?
Migros-Rückruf: Drei Milchreisprodukte betroffen
Am 13. November 2026 informierte Migros über den vorsorglichen Rückruf von drei Milchreisprodukten mit Himbeeren. Grund dafür sind mögliche Fremdkörper. Um welche Art von Fremdkörpern es sich handelt, teilte das Unternehmen nicht mit. Der Rückruf betrifft folgende Produkte:
Migros Daily Milchreis mit Himbeeren (250 g), Artikelnummer 131373400000, verkauft in Migros-Filialen und der Migros-Gastronomie
Truly Good Milchreis Himbeeren (225 g), Artikelnummer 139400001060, verkauft in migrolino-Shops
Gooods Milchreis Himbeeren (225 g), Artikelnummer 139400001164, verkauft in gooods-Shops
Es handelt sich dabei ausschliesslich um Produkte mit den Verbrauchsdaten 13., 14. und 15. November 2026. Andere Chargen sind laut Migros nicht betroffen.
Salmonellenverdacht: Migros ruft Alnatura Salatkerne-Mix zurück
Bereits am 5. November 2026 hatte Migros einen weiteren Rückruf bekannt gegeben. Der könnte mit Salmonellen verunreinigt sein. Der Rückruf erfolgt vorsorglich im Namen von Alnatura.
Betroffen sind Packungen mit der Artikelnummer EAN 4104420230538 und einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 3. Juni und dem 13. Juli 2027. Der Salatkerne-Mix wurde für 2.50 Franken in Migros-Filialen in der ganzen Schweiz sowie über Migros Online verkauft.
Eine Infektion mit Salmonellen kann Fieber, Durchfall und Bauchschmerzen verursachen. Wer das Produkt bereits gegessen hat und anschliessend entsprechende Beschwerden entwickelt, sollte eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen.
Nicht nur bei Migros und Coop: Käse-Rückruf
Rückrufaktionen von Weichkäse wegen Listerien wurden bis Anfang November in der Schweiz mehrfach ausgeweitet. Betroffen sind Produkte von Eberle Spezialitäten AG und Strähl Käse AG, die nicht nur bei der Migros, sondern auch bei Coop und weiteren Detailhändlern verkauft wurden. Konsumentinnen und Konsumenten sollen die betroffenen Käse nicht essen. Weitere Angaben zu den betroffenen Produkten und Mindesthaltbarkeitsdaten sind hier bei der Migros oder bei RecallSwiss zu finden.
Rückrufaktion bei Coop: Diese Roastbeef-Produkte sind betroffen
Der Schweizer Detailhändler Coop informiert über einen Produktrückruf. Bei drei Roastbeef-Produkten wurde versehentlich der 29. Dezember 2026 als Verbrauchsdatum angegeben. Tatsächlich sind die Fleischprodukte nur bis zum 29. November 2026 zum Verzehr vorgesehen. Diese Roastbeef-Produkte sind betroffen:
Bell Roastbeef (ca. 70 Gramm): Artikelnummer 3.445.871, Kilopreis 74.50 Franken
Packungen mit einem anderen Verbrauchsdatum sind vom Rückruf ausgenommen. Laut Coop können die betroffenen Fleischprodukte bis zum 29. November 2026 bedenkenlos konsumiert werden. Danach wird vom Verzehr abgeraten.
Coop und Migros erstatten den Kaufpreis zurück
Wer eines der betroffenen Produkte gekauft hat, kann dieses in eine Verkaufsstelle zurückbringen. Coop und Migros erstatten den Verkaufspreis.