Bei Migros läuft ein aktueller Produktrückruf: Der Alnatura Bio Salatkerne Mix könnte mit Salmonellen verunreinigt sein. Wie Migros am 5. November 2026 mitteilte, erfolgt der Rückruf vorsorglich im Namen von Alnatura. Betroffen sind Produkte, die in Migros-Filialen in der ganzen Schweiz sowie über Migros Online verkauft wurden.

Migros-Rückruf: Diese Chargen sind betroffen

Der Rückruf betrifft den Alnatura Bio Salatkerne Mix mit der Artikelnummer EAN 4104420230538. Es handelt sich ausschliesslich um Packungen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 3. Juni und dem 13. Juli 2027. Das Produkt wurde für 2.50 Franken verkauft. Migros hat den Verkauf der Ware bereits gestoppt. Andere Chargen und Mindesthaltbarkeitsdaten sind vom Rückruf nicht betroffen.

Salmonellenverdacht: Migros warnt vor dem Verzehr

Wer den betroffenen Salatkerne-Mix zu Hause hat, sollte ihn vorsorglich nicht konsumieren. Eine mögliche Belastung mit Salmonellen kann gesundheitliche Beschwerden auslösen. Dazu gehören insbesondere Fieber, Durchfall und Bauchschmerzen. Personen, die das Produkt bereits gegessen haben und anschliessend entsprechende Symptome entwickeln, sollten eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen.

Rückgabe bei Migros: So erhalten Kunden ihr Geld zurück

Kundinnen und Kunden können den betroffenen Alnatura Salatkerne Mix in einer Migros-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird vollständig zurückerstattet. Kundinnen und Kunden, welche betroffene Artikel über Migros Online bestellt haben, werden vom Kundendienst direkt kontaktiert.