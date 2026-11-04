Der Rückruf verschiedener Weichkäse in der Schweiz betrifft deutlich mehr Produkte als zunächst bekannt. Nachdem das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) bereits Ende Oktober vor mehreren Produkten gewarnt hatte, wurde die Liste Anfang November erneut erweitert. Hintergrund sind Nachweise beziehungsweise Hinweise auf Listeria monocytogenes. Konsumentinnen und Konsumenten sollen die betroffenen Käse nicht essen. Weitere Angaben zu den betroffenen Produkten und Rückrufen sind bei RecallSwiss zu finden.

Coop und Migros: Zahlreiche Brie-Sorten von Eberle betroffen

Bei Eberle Spezialitäten AG umfasst der Rückruf gefüllte Minibries und gefüllte halbe Brie-Torten in zahlreichen Geschmacksrichtungen. Genannt werden unter anderem Baumnuss, Chili, Chili Inferno, Chili Feuerwehr, Knoblauch, Kräuter, Wildkräuter, Kürbis, Marroni, Mostbröckli, Rustico, Schnittlauch, Steinpilz und Trüffel. Später kamen auch Gartenkräuter und Aprikose hinzu. Zudem sind ganze ungefüllte Weissschimmelkäse-Laibe des Vorlieferanten betroffen.

Die Liste der relevanten Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdaten wurde ebenfalls erweitert. Sie umfasst verschiedene Daten zwischen dem 28. Oktober und dem 30. November 2026. Es sind allerdings nicht sämtliche Kalendertage innerhalb dieses Zeitraums betroffen.

Ein Teil der Produkte wurde bei Coop verkauft. Dort nennt die Warnung beispielsweise gefüllten Brie mit Chili, Trüffel, Knoblauch, Wildkräutern und Marroni sowie Brie Mini Rustico. Je nach Artikel sind unterschiedliche Chargen mit Mindesthaltbarkeitsdaten am 18., 23. oder 25. November 2026 aufgeführt.