Der Rückruf verschiedener Weichkäse in der Schweiz betrifft deutlich mehr Produkte als zunächst bekannt. Nachdem das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) bereits Ende Oktober vor mehreren Produkten gewarnt hatte, wurde die Liste Anfang November erneut erweitert. Hintergrund sind Nachweise beziehungsweise Hinweise auf Listeria monocytogenes. Konsumentinnen und Konsumenten sollen die betroffenen Käse nicht essen. Weitere Angaben zu den betroffenen Produkten und Rückrufen sind bei RecallSwiss zu finden.
Coop und Migros: Zahlreiche Brie-Sorten von Eberle betroffen
Bei Eberle Spezialitäten AG umfasst der Rückruf gefüllte Minibries und gefüllte halbe Brie-Torten in zahlreichen Geschmacksrichtungen. Genannt werden unter anderem Baumnuss, Chili, Chili Inferno, Chili Feuerwehr, Knoblauch, Kräuter, Wildkräuter, Kürbis, Marroni, Mostbröckli, Rustico, Schnittlauch, Steinpilz und Trüffel. Später kamen auch Gartenkräuter und Aprikose hinzu. Zudem sind ganze ungefüllte Weissschimmelkäse-Laibe des Vorlieferanten betroffen.
Die Liste der relevanten Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdaten wurde ebenfalls erweitert. Sie umfasst verschiedene Daten zwischen dem 28. Oktober und dem 30. November 2026. Es sind allerdings nicht sämtliche Kalendertage innerhalb dieses Zeitraums betroffen.
Ein Teil der Produkte wurde bei Coop verkauft. Dort nennt die Warnung beispielsweise gefüllten Brie mit Chili, Trüffel, Knoblauch, Wildkräutern und Marroni sowie Brie Mini Rustico. Je nach Artikel sind unterschiedliche Chargen mit Mindesthaltbarkeitsdaten am 18., 23. oder 25. November 2026 aufgeführt.
Auch bei Migros finden sich zahlreiche betroffene Produkte. Die Liste für Migros Ostschweiz umfasst unter anderem Mini Brie Chili, Brie Chili ½, Mini Brie Steinpilz, Mini Brie Knoblauch, Brie Trüffel ½, Mini Brie Kürbis, Mini Brie Rüebli/Ingwer und AdR Ostschweiz Brie. Für Migros Aare werden Mini Brie Schnittlauch und Mini Brie Kürbis genannt. In den Migros-Regionen Zürich, Basel und Luzern betrifft die Warnung Mini Brie Chili, Mini Brie Trüffel und Mini Brie Kürbis.
Bei Volg sind unter anderem Brie Füürwehr ½ Laib, Brie Mini Chili, Brie Mini Chili Inferno, Brie Mini Mostbröckli, Brie Mini Schnittlauch, Brie Mini Trüffel und Brie Trüffel ½ Laib aufgeführt.
Auch Weichkäse von Strähl zurückgerufen
Neben den Produkten von Eberle betrifft die Warnung verschiedene Käse der Strähl Käse AG. Dazu zählen Rahmweichkäse Nature, Chili und grüner Pfeffer sowie Bonaparte Rahmweichkäse Classic, Chili und Pfeffer. Ebenfalls genannt werden Sandwichbrie Scheiben mit 600 Gramm, eine Sandwichbrie-Stange von rund 1,3 Kilogramm und AdR Ostschweiz Brie.
Die jüngste vorliegende Warnung vom 3. November 2026 nennt für diese Strähl-Produkte Mindesthaltbarkeits- beziehungsweise Verbrauchsdaten bis einschliesslich 20. Dezember 2026. Verkauft wurden die Produkte laut BLV bei diversen Verkaufsstellen.
Listerien können schwere Erkrankungen auslösen
Das Bakterium Listeria monocytogenes kann Magen-Darm-Erkrankungen und grippeähnliche Beschwerden verursachen. Besonders gefährdet sind Schwangere, Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere und gesundheitlich geschwächte Menschen. Bei ihnen sind auch schwere Krankheitsverläufe möglich.
Was tun mit zurückgerufenem Käse?
Wer eines der betroffenen Produkte gekauft hat, sollte dieses nicht mehr konsumieren. Die zurückgerufenen Käsesorten können an die Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.