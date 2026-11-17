Der Schweizer Detailhändler Migros hat am Freitag, 13. November 2026, einen vorsorglichen Warenrückruf für Milchreis bekannt gegeben. Betroffen sind Produkte der Marken Migros Daily, Truly Good und Gooods. Grund für den Rückruf sind mögliche Fremdkörper in den Produkten. Um welche Art von Fremdkörpern es sich handelt, geht aus der Medienmitteilung des Unternehmens nicht hervor.

Rückruf bei Migros: Diese Produkte sind betroffen

Der Warenrückruf umfasst folgende drei Produkte:

Migros Daily Milchreis mit Himbeeren (250 g) , Artikelnummer: 131373400000, verkauft in Migros-Filialen und in der Migros-Gastronomie

, Artikelnummer: 131373400000, verkauft in Migros-Filialen und in der Migros-Gastronomie Truly Good Milchreis Himbeeren (225 g) , Artikelnummer: 139400001060, verkauft in migrolino-Shops

, Artikelnummer: 139400001060, verkauft in migrolino-Shops Gooods Milchreis Himbeeren (225 g), Artikelnummer: 139400001164, verkauft in gooods-Shops