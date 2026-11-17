Der Schweizer Detailhändler Migros hat am Freitag, 13. November 2026, einen vorsorglichen Warenrückruf für Milchreis bekannt gegeben. Betroffen sind Produkte der Marken Migros Daily, Truly Good und Gooods. Grund für den Rückruf sind mögliche Fremdkörper in den Produkten. Um welche Art von Fremdkörpern es sich handelt, geht aus der Medienmitteilung des Unternehmens nicht hervor.
Rückruf bei Migros: Diese Produkte sind betroffen
Der Warenrückruf umfasst folgende drei Produkte:
Migros Daily Milchreis mit Himbeeren (250 g), Artikelnummer: 131373400000, verkauft in Migros-Filialen und in der Migros-Gastronomie
Truly Good Milchreis Himbeeren (225 g), Artikelnummer: 139400001060, verkauft in migrolino-Shops
Gooods Milchreis Himbeeren (225 g), Artikelnummer: 139400001164, verkauft in gooods-Shops
Bei allen drei Produkten beschränkt sich der Rückruf auf die Verbrauchsdaten 13., 14. und 15. November 2026. Andere Chargen und Haltbarkeitsdaten sind laut Migros nicht betroffen. Das Unternehmen hat den Verkauf der betroffenen Ware bereits gestoppt.
Rückrufaktion: Migros erstattet Kundinnen und Kunden den Kaufpreis
Wer einen der betroffenen Milchreisbecher gekauft hat, sollte diesen aus Sicherheitsgründen nicht essen. Die Produkte können zurückgegeben werden. Kundinnen und Kunden erhalten dafür ihr Geld zurück.
Bei Fragen zum Rückruf steht die M-Infoline unter der Telefonnummer 0800 84 08 48 zur Verfügung.