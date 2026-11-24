Bei Migros gibt es gleich mehrere Warenrückrufe. Der Schweizer Detailhändler hat im November 2026 mehrere Milchreisprodukte wegen möglicher Fremdkörper aus dem Verkauf genommen. Zudem wird ein Salatkerne-Mix der Marke Alnatura wegen des Verdachts auf Salmonellen zurückgerufen. Darüber hinaus wurde eine Rückrufaktion für mehrere Käsesorten veranlasst.
Migros-Rückruf: Drei Milchreisprodukte betroffen
Am 13. November 2026 informierte Migros über den vorsorglichen Rückruf von drei Milchreisprodukten mit Himbeeren. Grund dafür sind mögliche Fremdkörper. Um welche Art von Fremdkörpern es sich handelt, teilte das Unternehmen nicht mit. Der Rückruf betrifft folgende Produkte:
Migros Daily Milchreis mit Himbeeren (250 g), Artikelnummer 131373400000, verkauft in Migros-Filialen und der Migros-Gastronomie
Truly Good Milchreis Himbeeren (225 g), Artikelnummer 139400001060, verkauft in migrolino-Shops
Gooods Milchreis Himbeeren (225 g), Artikelnummer 139400001164, verkauft in gooods-Shops
Es handelt sich dabei ausschliesslich um Produkte mit den Verbrauchsdaten 13., 14. und 15. November 2026. Andere Chargen sind laut Migros nicht betroffen.
Salmonellenverdacht: Migros ruft Alnatura Salatkerne-Mix zurück
Bereits am 5. November 2026 hatte Migros einen weiteren Rückruf bekannt gegeben. Der Alnatura Bio Salatkerne Mix könnte mit Salmonellen verunreinigt sein. Der Rückruf erfolgt vorsorglich im Namen von Alnatura.
Betroffen sind Packungen mit der Artikelnummer EAN 4104420230538 und einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 3. Juni und dem 13. Juli 2027. Der Salatkerne-Mix wurde für 2.50 Franken in Migros-Filialen in der ganzen Schweiz sowie über Migros Online verkauft.
Eine Infektion mit Salmonellen kann Fieber, Durchfall und Bauchschmerzen verursachen. Wer das Produkt bereits gegessen hat und anschliessend entsprechende Beschwerden entwickelt, sollte eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen.
Nicht nur bei Migros: Käse-Rückruf
Rückrufaktionen von Weichkäse wegen Listerien wurden bis Anfang November in der Schweiz mehrfach ausgeweitet. Betroffen sind Produkte von Eberle Spezialitäten AG und Strähl Käse AG, die nicht nur bei der Migros, sondern auch bei Coop und weiteren Detailhändlern verkauft wurden. Konsumentinnen und Konsumenten sollen die betroffenen Käse nicht essen.
Die Liste für Migros Ostschweiz umfasst unter anderem Mini Brie Chili, Brie Chili ½, Mini Brie Steinpilz, Mini Brie Knoblauch, Brie Trüffel ½, Mini Brie Kürbis, Mini Brie Rüebli/Ingwer, Bonaparte Rahmweichkäse und AdR Ostschweiz Brie. Für Migros Aare werden Mini Brie Schnittlauch, Mini Brie Kürbis und Mini Brie Chili genannt. In den Migros-Regionen Zürich, Basel und Luzern betrifft die Warnung Mini Brie Chili, Mini Brie Trüffel und Mini Brie Kürbis. Weitere Angaben zu den betroffenen Produkten und Mindesthaltbarkeitsdaten sind hier bei der Migros oder bei RecallSwiss zu finden.
Rückrufaktion bei Migros: Kunden erhalten ihr Geld zurück
Migros hat den Verkauf der betroffenen Produkte bereits gestoppt. Kundinnen und Kunden werden gebeten, die zurückgerufenen Artikel aus Sicherheitsgründen nicht mehr zu konsumieren.
Sowohl die betroffenen Milchreisprodukte als auch der Alnatura Salatkerne-Mix können zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet. Personen, die den Salatkerne-Mix über Migros Online bestellt haben, werden vom Kundendienst direkt kontaktiert.