Bei Migros gibt es gleich mehrere Warenrückrufe. Der Schweizer Detailhändler hat im November 2026 mehrere Milchreisprodukte wegen möglicher Fremdkörper aus dem Verkauf genommen. Zudem wird ein Salatkerne-Mix der Marke Alnatura wegen des Verdachts auf Salmonellen zurückgerufen. Darüber hinaus wurde eine Rückrufaktion für mehrere Käsesorten veranlasst.

Migros-Rückruf: Drei Milchreisprodukte betroffen

Am 13. November 2026 informierte Migros über den vorsorglichen Rückruf von drei Milchreisprodukten mit Himbeeren. Grund dafür sind mögliche Fremdkörper. Um welche Art von Fremdkörpern es sich handelt, teilte das Unternehmen nicht mit. Der Rückruf betrifft folgende Produkte:

Migros Daily Milchreis mit Himbeeren (250 g) , Artikelnummer 131373400000, verkauft in Migros-Filialen und der Migros-Gastronomie

, Artikelnummer 131373400000, verkauft in Migros-Filialen und der Migros-Gastronomie Truly Good Milchreis Himbeeren (225 g) , Artikelnummer 139400001060, verkauft in migrolino-Shops

, Artikelnummer 139400001060, verkauft in migrolino-Shops Gooods Milchreis Himbeeren (225 g), Artikelnummer 139400001164, verkauft in gooods-Shops

Es handelt sich dabei ausschliesslich um Produkte mit den Verbrauchsdaten 13., 14. und 15. November 2026. Andere Chargen sind laut Migros nicht betroffen.

Salmonellenverdacht: Migros ruft Alnatura Salatkerne-Mix zurück