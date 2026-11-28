Die Schweiz ist im Halbfinale von «The Voice of Germany» doppelt vertreten. Nach Janis Eric Thommen hat sich auch Jessica Paulo qualifiziert. Die Sängerin aus dem Kanton Bern sichert sich in der letzten Teamfight-Ausgabe einen der verbleibenden Plätze. Für beide geht es am Freitag, 4. Dezember, in der Liveshow weiter.

Jessica Paulo erreicht für Team Shirin die nächste Runde

Jessica tritt für Shirin David an. In den Teamfights behauptet sie sich und gehört am Ende der Sendung zu den vier Talenten auf den Hot Seats.

Jessica konnte sich gegen Philip aus Team Rea durchsetzen und wurde dann auch nicht mehr gefordert, Shirin hatte aber noch einen Joker übrig, den sie hätte setzen können.

Die Bernerin hatte schon zuvor für Aufmerksamkeit gesorgt. In den Battles lehnte sie «Ave Maria» aus religiösen Gründen ab. Statt eines gemeinsamen Duetts mit Hank erlaubte Shirin zwei getrennte Auftritte. Beide kamen weiter.

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