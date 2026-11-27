Jetzt steht das Halbfinalfeld von «The Voice of Germany» fest. In der dritten und letzten Teamfight-Ausgabe sichern sich vier weitere Talente einen Platz in der Liveshow. Für eine der Überraschungen sorgt Timo Görnhardt: Er setzt sich gegen die Soul Food Vocalists aus Team Nico durch. Auch die Schweizerin Jessica Paulo schafft den nächsten Schritt.

Diese vier Talente gewinnen in Runde 3

Am Ende der letzten Teamfight-Ausgabe sitzen diese Talente auf den vier Hot Seats:

Jessica Paulo – Team Shirin David

Paul Nadler – Team Nico Santos

Margo Junique – Team Rea Garvey

Timo Görnhardt – Team Michi und Smudo

Diese Talente stehen insgesamt im Halbfinale

Zusammen mit den Ergebnissen der ersten beiden Folgen ergibt sich das vollständige Feld: