Jetzt steht das Halbfinalfeld von «The Voice of Germany» fest. In der dritten und letzten Teamfight-Ausgabe sichern sich vier weitere Talente einen Platz in der Liveshow. Für eine der Überraschungen sorgt Timo Görnhardt: Er setzt sich gegen die Soul Food Vocalists aus Team Nico durch. Auch die Schweizerin Jessica Paulo schafft den nächsten Schritt.
Diese vier Talente gewinnen in Runde 3
Am Ende der letzten Teamfight-Ausgabe sitzen diese Talente auf den vier Hot Seats:
Jessica Paulo – Team Shirin David
Paul Nadler – Team Nico Santos
Margo Junique – Team Rea Garvey
Timo Görnhardt – Team Michi und Smudo
Diese Talente stehen insgesamt im Halbfinale
Zusammen mit den Ergebnissen der ersten beiden Folgen ergibt sich das vollständige Feld:
Team Nico Santos: Marika, Lara Trautmann, Janis Eric Thommen, Joel, Paul Nadler
Team Rea Garvey: Lisa Aithnard, Maja Atzmüller, Margo Junique
Team Shirin David: Aylin Basar, Jessica Paulo
Team Michi Beck und Smudo: Mel Vardouniotis, Timo Görnhardt
Die bereits qualifizierten acht Talente entsprechen eurer veröffentlichten Übersicht nach Runde zwei. Mit den vier Neuzugängen ist das Halbfinalfeld vollständig.
Überblick der letzten Teamfights
Zu Beginn vergeben die Coaches ihre Hot Seats an:
Team Nico: Emma
Team Rea: Philip
Team Shirin: Daniel
Team Michi und Smudo: Ardina
Die Duelle des Abends:
Shirin mit Diogo gegen Team Michi und Smudo mit Ardina – Diogo gewinnt
Nico mit Soul Food Vocalist gegen Team Shirin mit Daniel – Soul Food Vocalist gewinnt
Michi und Smudo mit May gegen Team Shirin mit Diogo – May gewinnt
Rea mit Ruben gegen Team Michi und Smudo mit May – May gewinnt
Shirin mit Jessica gegen Team Rea mit Philip – Jessica gewinnt
Nico mit Paul gegen Team Michi und Smudo mit May – Paul gewinnt
Michi und Smudo mit Timo gegen Team Nico mit Soul Food Vocalist – Timo gewinnt
Rea mit Margo gegen Team Nico mit Emma – Margo gewinnt
So geht es bei The Voice of Germany weiter
Das Halbfinale läuft am Freitag, 4. Dezember, um 20.15 Uhr auf Sat.1. Eine Woche später, am 11. Dezember, folgt das Finale. In den Liveshows können die Zuschauerinnen und Zuschauer mitentscheiden, wer weiterkommt.