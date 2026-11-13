Das Halbfinale ist erreicht. Doch auf dem Weg dorthin musste Janis Eric Thommen bei «The Voice of Germany» gleich zwei Herausforderungen überstehen. Erst trat Timo aus Team Michi und Smudo gegen ihn an, direkt danach Breanna Burrone aus Team Rea. Beide Male entschied die Jury für den Schweizer aus Team Nico. Was während der Aufzeichnung in ihm vorging, schildert Thommen in einem persönlichen Gespräch mit Südostschweiz-Redaktor Nikola Brankovic. Besonders eine ungeplante Wartezeit brachte ihn ins Schwitzen.

Vor diesem Start hatte Janis schon vorher Angst

Nico Santos schickte Thommen als erstes Talent seines Teams ins Rennen. Der Platz auf einem Hot Seat war ihm damit zunächst sicher. Für den Sänger war diese Ausgangslage trotzdem alles andere als beruhigend: Wer früh sitzt, kann im weiteren Verlauf immer wieder herausgefordert werden.

Bereits vor der Aufzeichnung hatte ihn genau diese Möglichkeit beschäftigt. «Ich dachte, wenn ich als Erster drankomme, dann war es das eigentlich», erzählt er.

Als Nico ihn tatsächlich auswählte, sei er geschockt gewesen. Anmerken lassen wollte er sich das nicht. Er sang, nahm Platz – und begann zu warten.

Mit jedem weiteren Auftritt wuchs sein Wunsch, den Sitz zu behalten. Wählte jemand einen anderen Gegner, war er kurz erleichtert. Wurde er selbst herausgefordert, folgte der nächste Schockmoment.