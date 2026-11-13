Das Halbfinale ist erreicht. Doch auf dem Weg dorthin musste Janis Eric Thommen bei «The Voice of Germany» gleich zwei Herausforderungen überstehen. Erst trat Timo aus Team Michi und Smudo gegen ihn an, direkt danach Breanna Burrone aus Team Rea. Beide Male entschied die Jury für den Schweizer aus Team Nico. Was während der Aufzeichnung in ihm vorging, schildert Thommen in einem persönlichen Gespräch mit Südostschweiz-Redaktor Nikola Brankovic. Besonders eine ungeplante Wartezeit brachte ihn ins Schwitzen.
Vor diesem Start hatte Janis schon vorher Angst
Nico Santos schickte Thommen als erstes Talent seines Teams ins Rennen. Der Platz auf einem Hot Seat war ihm damit zunächst sicher. Für den Sänger war diese Ausgangslage trotzdem alles andere als beruhigend: Wer früh sitzt, kann im weiteren Verlauf immer wieder herausgefordert werden.
Bereits vor der Aufzeichnung hatte ihn genau diese Möglichkeit beschäftigt. «Ich dachte, wenn ich als Erster drankomme, dann war es das eigentlich», erzählt er.
Als Nico ihn tatsächlich auswählte, sei er geschockt gewesen. Anmerken lassen wollte er sich das nicht. Er sang, nahm Platz – und begann zu warten.
Mit jedem weiteren Auftritt wuchs sein Wunsch, den Sitz zu behalten. Wählte jemand einen anderen Gegner, war er kurz erleichtert. Wurde er selbst herausgefordert, folgte der nächste Schockmoment.
Nach dem ersten Duell musste Thommen nach eigenen Angaben länger als vorgesehen auf die Entscheidung warten. Die Tablets, mit denen die ehemaligen Talente abstimmen sollten, seien abgestürzt.
Er habe deshalb ungefähr zehn bis 15 Minuten auf dem Hot Seat ausgeharrt, erzählt er. Die Dauer schätzt er im Rückblick.
«Und das war der schlimmste Moment. Weil da hängst du in der Leere und du hoffst und hast Angst und weisst nicht, wie es weitergeht.»
Die technische Unterbrechung beschreibt Thommen aus seiner eigenen Erinnerung an die Aufzeichnung. Für ihn verlängerte sie ausgerechnet den Moment, in dem sein Weiterkommen auf dem Spiel stand.
Auch die nächste Herausforderung gegen Breanna brachte neue Zweifel. Nach ihrem Auftritt habe er gedacht: «Okay, das war es.» Doch erneut fiel die Abstimmung zu seinen Gunsten aus.
Nach dem Zittern bleibt Stolz
Dass er sich gegen beide Stimmen durchsetzte, konnte Thommen zunächst kaum glauben. Seine Gegnerinnen und Gegner beschreibt er als grossartige Sängerinnen und Sänger. Trotz der Konkurrenz habe er bei ihren Auftritten mitgefiebert.
Am Ende blieb neben der Erleichterung ein Gefühl, das ihm nach den Battles noch gefehlt hatte: Stolz auf die eigene Leistung.
«Ich bin von Anfang bis zum bitteren Ende der Sendung auf diesem Stuhl gehockt», sagt er. Gleichzeitig betont er, dass auch Glück dazugehört habe.
Für den Schweizer geht die Reise bei «The Voice of Germany» nun im Halbfinale weiter. Der vermeintlich ungünstige frühe Platz auf dem Hot Seat wurde für ihn zum erfolgreichen Ausgangspunkt.