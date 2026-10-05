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Ariel sucht ab Ende Oktober als Schweizer Bachelorette die Liebe. Die Baslerin ist TV-erfahren: Mit ihrem Ex gewann sie bereits «Prominent getrennt».

Eine neue Hauptrolle für ein bekanntes Reality-Gesicht: Ariel wird die Schweizer Bachelorette. Die 23-Jährige lebt in Basel und ist Mutter einer zweijährigen Tochter. Ab dem 26. Oktober steht sie bei der Partnersuche auf 3+ im Mittelpunkt. Nach Angaben des Senders sucht sie einen Mann, der eine gemeinsame Zukunft mit ihr aufbauen möchte.

Mit Giuliano gewann sie «Prominent getrennt»

2025 trat Ariel mit ihrem Ex-Freund Giuliano Hediger bei «Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen» an. Im Finale setzte sich das Schweizer Ex-Paar gegen Jana und Sidar durch und gewann 12'000 Euro.

Für den Sieg mussten Ariel und Giuliano zusammenarbeiten: Das entscheidende Spiel verlangte Balance, Feingefühl und Kommunikation. Trotz ihrer Konflikte während der Staffel gelang ihnen am Ende der gemeinsame Erfolg.

Diese Shows machten Ariel bekannt

Ariels Reality-Karriere begann 2023 bei «Love Fool». Damals nahm sie noch gemeinsam mit Giuliano an der RTL+-Produktion teil. Später folgten weitere Auftritte, darunter «Are You The One? – Realitystars in Love» und «The 50».

Anfang 2026 war sie schliesslich bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» zu sehen. Im RTL-Dschungelcamp erreichte die Baslerin den sechsten Platz. Mit der Schweizer «Bachelorette» übernimmt sie nun die zentrale Rolle in einer Datingshow.

Als Mutter sucht sie einen Partner mit Zukunft

Bei ihrer neuen Partnersuche soll auch Ariels Leben als Mutter eine Rolle spielen. Laut 3+ möchte sie jemanden kennenlernen, der eine ernsthafte Beziehung eingehen will.