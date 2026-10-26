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21 Männer wollen Bachelorette Ariel erobern. Zum Staffelstart auf 3+ lernt die Baslerin aber erst 14 Kandidaten kennen. Die übrigen sieben steigen später ein.

Heute beginnt für Ariel die Suche nach der letzten Rose: Am Montag, 26. Oktober, startet die neue Staffel von «Die Bachelorette» um 20.15 Uhr auf 3+. Die 23-jährige Baslerin trifft dabei zunächst auf 14 Rosenanwärter. Obwohl insgesamt 21 Männer für die Staffel angekündigt sind, gehört also nicht jeder zur Startbesetzung.

Warum sind heute noch nicht alle 21 Männer dabei?

Das Kandidatenfeld wird über die ersten drei Folgen verteilt eingeführt. Sieben Männer kommen erst später dazu:

Folge 1 am 26. Oktober: 14 Kandidaten starten.

14 Kandidaten starten. Folge 2 am 2. November: Diego, Eric, Leandro und Massimo kommen hinzu.

Diego, Eric, Leandro und Massimo kommen hinzu. Folge 3 am 9. November: Drei weitere Männer ergänzen das Teilnehmerfeld.

Die Zahl 21 bezeichnet damit sämtliche Kandidaten der Staffel – nicht die Zahl der Männer, die Ariel bereits am ersten Abend gegenüberstehen. Einen weitergehenden Grund für die gestaffelten Einzüge nennt die veröffentlichte Kandidatenvorstellung nicht.

Für die Männer aus der ersten Folge bedeutet das: Auch nach dem Kennenlernen kommt noch neue Konkurrenz hinzu. Wer zunächst einen guten Eindruck hinterlässt, hat deshalb noch keinen sicheren Weg zur letzten Rose.

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