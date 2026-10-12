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Zwei Brüder, bekannte TV-Gesichter und ein Mann mit Vorgeschichte: Diese 21 Kandidaten wollen Bachelorette Ariel erobern. Doch sieben steigen erst später ins Geschehen ein.

Für Ariel beginnt die Partnersuche vor laufenden Kameras. Ab dem 26. Oktober verteilt die 23-jährige Baslerin in der neuen Staffel von «Die Bachelorette» ihre Rosen. Schauplatz sind die Strände Thailands. Ariel ist Mutter einer kleinen Tochter und sucht einen Partner für eine ernsthafte Beziehung. Unter den Bewerbern finden sich Männer aus der Schweiz, Österreich und Deutschland. Einige bringen Erfahrung vor der Kamera mit. Andere stehen vor ihrem ersten grossen Auftritt in einer Datingshow.

Ein Kandidat kennt Ariel bereits

Besonders aufmerksam dürfte Ariel bei Lionel hinschauen. Der Basler und die Bachelorette kennen sich bereits. Laut Sender verbindet die beiden eine intime Vorgeschichte. Beim Wiedersehen tritt er zunächst mit einer Maske auf.

Eine andere ungewöhnliche Konstellation bringen Daniel und Elias mit: Die beiden Österreicher sind Brüder und interessieren sich für dieselbe Frau. Daniel war bereits in mehreren Realityformaten zu sehen, darunter «Reality Island» und «Forsthaus Rampensau AT».

Livio wiederum erinnert Ariel optisch an ihren Ex-Partner Giuliano, den Vater ihres Kindes. Ob diese Ähnlichkeit beim Kennenlernen hilft, muss sich erst zeigen.

Diese 14 Kandidaten sind zum Staffelstart dabei

Die kurzen Steckbriefe zeigen Alter, Wohnort und Beruf laut Sender.