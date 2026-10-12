Für Ariel beginnt die Partnersuche vor laufenden Kameras. Ab dem 26. Oktober verteilt die 23-jährige Baslerin in der neuen Staffel von «Die Bachelorette» ihre Rosen. Schauplatz sind die Strände Thailands. Ariel ist Mutter einer kleinen Tochter und sucht einen Partner für eine ernsthafte Beziehung. Unter den Bewerbern finden sich Männer aus der Schweiz, Österreich und Deutschland. Einige bringen Erfahrung vor der Kamera mit. Andere stehen vor ihrem ersten grossen Auftritt in einer Datingshow.
Ein Kandidat kennt Ariel bereits
Besonders aufmerksam dürfte Ariel bei Lionel hinschauen. Der Basler und die Bachelorette kennen sich bereits. Laut Sender verbindet die beiden eine intime Vorgeschichte. Beim Wiedersehen tritt er zunächst mit einer Maske auf.
Eine andere ungewöhnliche Konstellation bringen Daniel und Elias mit: Die beiden Österreicher sind Brüder und interessieren sich für dieselbe Frau. Daniel war bereits in mehreren Realityformaten zu sehen, darunter «Reality Island» und «Forsthaus Rampensau AT».
Livio wiederum erinnert Ariel optisch an ihren Ex-Partner Giuliano, den Vater ihres Kindes. Ob diese Ähnlichkeit beim Kennenlernen hilft, muss sich erst zeigen.
Diese 14 Kandidaten sind zum Staffelstart dabei
Die kurzen Steckbriefe zeigen Alter, Wohnort und Beruf laut Sender.
Kandidat
Alter
Wohnort
Beruf
Adrian
21
Kottwil LU
Sicherheitsmitarbeiter
Antonio
31
Killwangen AG
Metzger
Arlind
21
Frauenfeld TG
Metallbauer
Bora
24
Winterthur ZH
Musiker
Chris «Chyna»
26
Affoltern am Albis ZH
Content Creator
Dani
32
Thun BE
Lagermitarbeiter
Daniel
28
Bruck an der Leitha, Österreich
Content Creator
Don
23
Winterthur ZH
Selbstständig
Elias
23
Bruck an der Leitha, Österreich
Fitnesstrainer
Elison
20
Aarau AG
Strassenbauer
Fernando
30
Bachenbülach ZH
Koch und Model
Lionel
23
Basel BS
Promoter
Livio
22
Fehraltorf ZH
Lagermitarbeiter
Marcus
24
Kreuzlingen TG
Kaufmann
Persönliche Informationen der Teilnehmer
Elison ist der jüngste Bewerber, Dani der älteste. Zu den bereits bekannten Gesichtern gehört Chris «Chyna», der auf TikTok viele Menschen erreicht. Bora bringt Bühnenerfahrung mit: Der Musiker war Finalist bei «The Voice Turkey Rap».
Vier weitere Männer kommen am 2. November dazu
In Folge 2 erhält die Runde Verstärkung.
Diego, 23, aus Zürich und Baustellenmitarbeiter
Eric, 26, aus St. Gallen und Musikmanager/Metallbauer
Leandro, 27, aus Fehraltorf und Versicherungsberater
Massimo, 23, aus Dübendorf und gelernter Detailhandelsfachmann
Diese drei Kandidaten steigen am 9. November ein
Mit den Neuzugängen in Folge 3 ist die angekündigte Auswahl komplett.
James, 30, aus Berlin und Content Creator
Karim, 28, aus Wien und Jurastudent
Mario, 24, aus Emmenbrücke LU und LKW-Chauffeur
James kennen manche Zuschauer bereits aus «Berlin – Tag & Nacht». Karim bekommt Unterstützung aus der Familie: Laut der Kandidatenvorstellung sieht seine Mutter Ariel bereits als mögliche Wunsch-Schwiegertochter.
Wann und wo läuft Bachelorette 2026?
Die elfte Schweizer Staffel startet am Montag, 26. Oktober, um 20.15 Uhr auf 3+. Insgesamt sind acht Folgen angekündigt. Auf oneplus stehen die Episoden laut aktueller Senderinformation jeweils direkt nach der TV-Ausstrahlung auf Abruf bereit.
Für den Überblick wichtig: Die Zahl von 21 Kandidaten beschreibt die gesamte angekündigte Besetzung. Beim Auftakt stehen Ariel zunächst 14 Männer gegenüber; sieben weitere folgen in den nächsten beiden Episoden.