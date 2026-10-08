Sportradar

Nach drei Wochen Nations-League-Pause kehrt die Super League zurück. Tabellenführer Lugano will seinen Vorsprung verteidigen, während Basel, YB und St. Gallen unter Druck stehen.

Die Super League meldet sich nach der Länderspielpause zurück. Der zehnte Spieltag verspricht dabei mehrere richtungsweisende Partien: Der FC Lugano führt die Tabelle überraschend deutlich an, die Young Boys sind noch ungeschlagen – und beim FC Basel beginnt die Amtszeit von Slavisa Jokanovic mit einem heiklen Auswärtsspiel.

Lugano geht mit sechs Punkten Vorsprung in den Re-Start

Die grosse Überraschung der bisherigen Saison ist der FC Lugano. Die Tessiner führen die Tabelle nach neun Spieltagen mit 25 Punkten an. Der Vorsprung auf YB und den FC Sion beträgt bereits sechs Zähler.

Auch das Torverhältnis von plus 20 unterstreicht den starken Saisonstart. Vor der Pause gewann Lugano auswärts gegen Lausanne-Sport deutlich mit 4:0.

Am Samstag empfängt der Tabellenführer den FC Luzern. Der FCL steht mit zwölf Punkten auf Rang sechs und könnte zum ersten echten Stolperstein nach der langen Unterbrechung werden. Lugano bestreitet die Partie zudem wenige Tage vor seinem nächsten europäischen Auftritt.

YB Bern ist noch ungeschlagen – läuft Lugano aber hinterher

Die Young Boys stehen ebenfalls ohne Niederlage da. Dennoch fehlen den Bernern bereits sechs Punkte auf Lugano. Der Grund: Neben fünf Siegen musste sich YB viermal mit einem Unentschieden begnügen.

Vor der Pause gelang gegen Servette ein später 3:2-Sieg. Besonders auffällig ist Samuel Essende, der bereits zehn Super-League-Tore erzielt hat.