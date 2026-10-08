Die Super League meldet sich nach der Länderspielpause zurück. Der zehnte Spieltag verspricht dabei mehrere richtungsweisende Partien: Der FC Lugano führt die Tabelle überraschend deutlich an, die Young Boys sind noch ungeschlagen – und beim FC Basel beginnt die Amtszeit von Slavisa Jokanovic mit einem heiklen Auswärtsspiel.
Lugano geht mit sechs Punkten Vorsprung in den Re-Start
Die grosse Überraschung der bisherigen Saison ist der FC Lugano. Die Tessiner führen die Tabelle nach neun Spieltagen mit 25 Punkten an. Der Vorsprung auf YB und den FC Sion beträgt bereits sechs Zähler.
Auch das Torverhältnis von plus 20 unterstreicht den starken Saisonstart. Vor der Pause gewann Lugano auswärts gegen Lausanne-Sport deutlich mit 4:0.
Am Samstag empfängt der Tabellenführer den FC Luzern. Der FCL steht mit zwölf Punkten auf Rang sechs und könnte zum ersten echten Stolperstein nach der langen Unterbrechung werden. Lugano bestreitet die Partie zudem wenige Tage vor seinem nächsten europäischen Auftritt.
YB Bern ist noch ungeschlagen – läuft Lugano aber hinterher
Die Young Boys stehen ebenfalls ohne Niederlage da. Dennoch fehlen den Bernern bereits sechs Punkte auf Lugano. Der Grund: Neben fünf Siegen musste sich YB viermal mit einem Unentschieden begnügen.
Vor der Pause gelang gegen Servette ein später 3:2-Sieg. Besonders auffällig ist Samuel Essende, der bereits zehn Super-League-Tore erzielt hat.
Beim Re-Start tritt YB am Sonntag auswärts gegen die Grasshoppers an. Im Test während der Pause gewannen die Berner mit 2:1 gegen den FC Aarau. Gegen GC muss nun der nächste Pflichtspielsieg folgen, wenn Lugano nicht weiter davonziehen soll.
Basel startet nach dem 3:7-Debakel mit einem neuen Trainer
Sein inoffizieller Einstand verlief denkbar schlecht. Basel verlor ein Testspiel beim FC Winterthur mit 3:7. Der FCB bezeichnete den eigenen Auftritt anschliessend als deutlich zu schwach. Vor allem defensiv gewährten die Basler ihrem Gegner zu viele Freiräume.
Jokanovic wurde verpflichtet, um die Mannschaft zu stabilisieren und wieder in die Erfolgsspur zu führen. Der Rückstand auf Tabellenführer Lugano beträgt allerdings bereits zwölf Punkte. Gegen den Vorletzten Vaduz ist ein Sieg deshalb beinahe Pflicht.
Der FC St. Gallen darf sich gegen das Schlusslicht keinen Ausrutscher leisten
Der FC St. Gallen steht punktgleich mit Basel auf dem fünften Tabellenplatz. Die Ostschweizer gehen mit einem Erfolgserlebnis in den Re-Start: Im letzten Ligaspiel besiegten sie den FCB auswärts mit 3:1.
Nun empfängt St. Gallen den Tabellenletzten Lausanne-Sport. Die Waadtländer holten aus neun Spielen lediglich sechs Punkte und mussten vor der Pause die deutliche Niederlage gegen Lugano hinnehmen.
Für den FCSG bietet sich damit eine gute Gelegenheit, Basel unter Druck zu setzen und näher an die Europacup-Plätze heranzurücken. Gleichzeitig wäre ein Ausrutscher gegen den Tabellenletzten besonders ärgerlich.
Das sind die wichtigsten Spiele des Wochenendes
Samstag, 10. Oktober: FC Lugano – FC Luzern, 18 Uhr
Sonntag, 11. Oktober: Grasshopper Club Zürich – Young Boys, 14 Uhr
Sonntag, 11. Oktober: FC St. Gallen – Lausanne-Sport, 16.30 Uhr
Sonntag, 11. Oktober: FC Vaduz – FC Basel, 16.30 Uhr
Der zehnte Spieltag könnte damit zeigen, ob Lugano seinen starken Saisonstart auch nach der Unterbrechung fortsetzen kann. Dahinter dürfen sich besonders YB, Basel und St. Gallen kaum weitere Punktverluste erlauben.