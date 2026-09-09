Sportradar

Das Schweizer Transferfenster ist geschlossen. Vom FC Basel über YB bis zum FC St. Gallen: Wir zeigen, wie sich die Topklubs der Super League im Sommer verstärkt haben – und wer gegangen ist.

Jetzt ist Schluss. Seit Dienstagabend können die Schweizer Profiklubs keine regulären Transfers mehr tätigen. Anders als in den grossen europäischen Ligen blieb das Transferfenster in der Schweiz bis zum 8. September geöffnet. Internationale Transfers mussten bis 17.59 Uhr, nationale Transfers bis 23.59 Uhr eingereicht werden.

FC Basel holt zahlreiche junge Spieler – und Michelin am Deadline Day

Beim FC Basel wurde der Kader im Sommer kräftig umgebaut. Mit Akpe Victory, Aaron Malouda, Ludwig Malachowski Thorell, Jonas Harder und Zan Celar kamen gleich mehrere neue Spieler. Harder wechselte beispielsweise von der Fiorentina nach Basel und unterschrieb bis 2030.

Am letzten Tag des Transferfensters legte der FCB noch einmal nach: Der 29-jährige französische Aussenverteidiger Clément Michelin kam ablösefrei nach Basel und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2028. Zuvor war sein Vertrag bei Real Valladolid aufgelöst worden.

Zu den prominenten Veränderungen im Angriff gehört Albian Ajeti. Der ehemalige Schweizer Nationalspieler wurde für die Saison an den FC Lugano ausgeliehen, der zudem über eine Kaufoption verfügt. Djordje Jovanovic verliess den FCB ebenfalls.

Wichtige Zugänge: Akpe Victory, Aaron Malouda, Ludwig Malachowski Thorell, Jonas Harder, Zan Celar, Clément Michelin.

Wichtige Abgänge: Albian Ajeti (Leihe zu Lugano), Djordje Jovanovic.

Young Boys verlieren mehrere bekannte Namen – Jenz kommt am letzten Tag