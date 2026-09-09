Jetzt ist Schluss. Seit Dienstagabend können die Schweizer Profiklubs keine regulären Transfers mehr tätigen. Anders als in den grossen europäischen Ligen blieb das Transferfenster in der Schweiz bis zum 8. September geöffnet. Internationale Transfers mussten bis 17.59 Uhr, nationale Transfers bis 23.59 Uhr eingereicht werden.
FC Basel holt zahlreiche junge Spieler – und Michelin am Deadline Day
Beim FC Basel wurde der Kader im Sommer kräftig umgebaut. Mit Akpe Victory, Aaron Malouda, Ludwig Malachowski Thorell, Jonas Harder und Zan Celar kamen gleich mehrere neue Spieler. Harder wechselte beispielsweise von der Fiorentina nach Basel und unterschrieb bis 2030.
Am letzten Tag des Transferfensters legte der FCB noch einmal nach: Der 29-jährige französische Aussenverteidiger Clément Michelin kam ablösefrei nach Basel und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2028. Zuvor war sein Vertrag bei Real Valladolid aufgelöst worden.
Zu den prominenten Veränderungen im Angriff gehört Albian Ajeti. Der ehemalige Schweizer Nationalspieler wurde für die Saison an den FC Lugano ausgeliehen, der zudem über eine Kaufoption verfügt. Djordje Jovanovic verliess den FCB ebenfalls.
Wichtige Zugänge: Akpe Victory, Aaron Malouda, Ludwig Malachowski Thorell, Jonas Harder, Zan Celar, Clément Michelin.
Wichtige Abgänge: Albian Ajeti (Leihe zu Lugano), Djordje Jovanovic.
Young Boys verlieren mehrere bekannte Namen – Jenz kommt am letzten Tag
Auch bei den Young Boys gab es zahlreiche Veränderungen. Zu den Verstärkungen gehören Joël Mall, Cédric Zesiger, Isaac Schmidt, Kaly Sène und Herba Guirassy. Zudem kehrten Lewin Blum und Rhodri Smith zunächst von ihren Leihen zurück. Guirassy wechselte vom FC Nantes nach Bern.
Kurz vor Schluss folgte noch ein prominenter Neuzugang für die Defensive: Moritz Jenz kam vom VfL Wolfsburg zu YB.
Auf der anderen Seite verloren die Berner einige bekannte Spieler. Joël Monteiro wechselte nach Lecce, Kastriot Imeri zu Union Berlin und Jaouen Hadjam zu Brighton. Auch Darian Males, Emmanuel Tsimba, Rayan Raveloson und Heinz Lindner gehören zu den Abgängen. Lindner schloss sich dem FC Zürich an.
Wichtige Zugänge: Joël Mall, Cédric Zesiger, Isaac Schmidt, Kaly Sène, Herba Guirassy, Moritz Jenz.
Beim FC St. Gallen gehört Aliou Baldé zu den auffälligsten Neuzugängen des Sommers. Hinzu kamen unter anderem Andrin Hunziker und Leon Frokaj.
Den Verein verlassen haben unter anderem Alessandro Vogt und Konrad Faber. Antonio Verinac wurde verliehen.
Für Schlagzeilen sorgte zudem ein Transfer, der letztlich nicht zustande kam: Betim Fazliji wollte zum FC Zürich wechseln. Der FCZ nahm nach den medizinischen Untersuchungen jedoch Abstand von einer Verpflichtung. Fazliji bleibt deshalb beim FC St. Gallen.
Wichtige Zugänge: Aliou Baldé, Andrin Hunziker, Leon Frokaj.
Wichtige Abgänge: Alessandro Vogt, Konrad Faber, Antonio Verinac (Leihe).
FC Lugano holt Albian Ajeti aus Basel
Auch Lugano hat seinen Kader verändert. Bereits früh im Sommer kamen unter anderem Dereck Moncada, Beckham Castro, Joel Bichsel und Torhüter Felix Gebhardt.
Besonders prominent wurde es Anfang September: Albian Ajeti wechselte vom FC Basel nach Lugano. Der Stürmer wird zunächst bis zum Ende der Saison ausgeliehen. Lugano besitzt anschliessend eine Kaufoption.
Den Verein verlassen haben unter anderem Torhüter Amir Saipi und Georgios Koutsias. Bereits Ende Juni waren zudem die Verträge von Mohamed Belhadj, Hicham Mahou, Zachary Brault-Guillard und Serif Berbic ausgelaufen.
Wichtige Zugänge: Dereck Moncada, Beckham Castro, Joel Bichsel, Felix Gebhardt, Albian Ajeti.
Der FC Thun gehörte ebenfalls zu den aktiveren Vereinen. Besonders im Angriff wurde nachgelegt.
Noah Christoffersson wechselte von Örgryte nach Thun, Riccardo Braschi verstärkt ebenfalls den Sturm. Hinzu kamen unter anderem Timothy Strannegård, Fabio Saiz und der von Köln ausgeliehene Patrik Kristal. Auch Olivier Mambwa wechselte leihweise von YB nach Thun.
Einen bedeutenden Abgang gab es mit Franz-Ethan Meichtry.
Grasshoppers legen kurz vor Transferschluss noch einmal nach
Bei GC war insbesondere im August und in den letzten Tagen des Transferfensters viel los.
Die Zürcher verpflichteten unter anderem Marvin Hübel, Bujar Pllana, Julian von Moos, Giotto Morandi und Manex Guibelalde.
Am 7. September folgte John Hilton, einen Tag später kam mit Kenzo Goudmijn noch eine weitere Verstärkung auf Leihbasis.
Auf der anderen Seite verliess unter anderem Mouhamed El Bachir Ngom den Klub in Richtung KAA Gent. Der Vertrag mit Sven Köhler wurde aufgelöst. Zudem gab es weitere Leihgeschäfte.
Wichtige Zugänge: Marvin Hübel, Bujar Pllana, Julian von Moos, Giotto Morandi, Manex Guibelalde, John Hilton, Kenzo Goudmijn.
Wichtige Abgänge: Mouhamed El Bachir Ngom, Sven Köhler sowie mehrere Leihabgänge.
FC Zürich verliert Talente und holt Erfahrung
Beim FC Zürich fällt die Bilanz etwas anders aus. Mit Torhüter Heinz Lindner kam ein erfahrener Spieler von YB. Zudem verstärkte sich der FCZ mit Kevin Spadanuda. Auf der Abgangsseite stehen dagegen mehrere Spieler. Cheveyo Tsawa verliess Zürich ebenso wie David Vujevic und Daniel Denoon. Kurz vor Transferschluss ging auch Juan José Perea, der sich Atromitos anschloss. Der geplante Wechsel von St. Gallens Betim Fazliji kam dagegen nicht zustande.
Wichtige Zugänge: Heinz Lindner, Kevin Spadanuda.
Wichtige Abgänge: Cheveyo Tsawa, David Vujevic, Daniel Denoon, Juan José Perea.
Servette verändert seinen Kader ebenfalls
Auch Servette war auf dem Transfermarkt aktiv. Zu den Verstärkungen gehören unter anderem Mathis Lambourde und Quentin Maceiras. Anfang September kam zudem Kingstone Mutandwa von Cagliari.
Gleichzeitig verliessen einige Spieler Genf. Loun Srdanovic wechselte zum französischen Erstligisten Lille, während Torhüter Joël Mall zu YB ging. Julian von Moos schloss sich Mitte August den Grasshoppers an.