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Die Trainersuche beim FC Basel steht offenbar vor dem Abschluss. Der erfahrene Serbe Slavisa Jokanovic soll auf Stephan Lichtsteiner folgen und einen Vertrag bis Saisonende erhalten.

Der FC Basel scheint bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden zu sein. Der 58-jährige Serbe Slavisa Jokanovic soll künftig die Mannschaft von Xherdan Shaqiri und Co. trainieren. Das berichtet der «Blick» am Freitag unter Berufung auf eigene Informationen. Demnach soll Jokanovic beim FCB einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterschreiben. Eine offizielle Bestätigung des FC Basel steht bislang allerdings noch aus.

Jokanovic soll am Dienstag erstmals das FCB-Training leiten

Lange müssen sich die Basler Spieler offenbar nicht mehr auf ihren neuen Trainer gedulden. Laut «Blick» soll Jokanovic bereits am kommenden Dienstag erstmals das Training leiten.

Sein erstes Spiel an der Seitenlinie wäre demnach zunächst ein Test: Am 3. Oktober trifft der FC Basel während der Länderspielpause auf den FC Winterthur. Der Zeitpunkt für den Trainerwechsel ist günstig.

Nach dem vergangenen Meisterschaftsspiel steht für den FCB eine dreiwöchige Nationalmannschaftspause an. Damit bekommt der neue Trainer Zeit, seine Vorstellungen bei der Mannschaft einzuführen. Die Verpflichtung würde ausserdem genau dem Profil entsprechen, das die Basler Verantwortlichen zuletzt öffentlich beschrieben hatten.



FC Basel suchte gezielt einen erfahrenen Trainer

Nach dem gescheiterten Experiment mit Stephan Lichtsteiner wollte der FCB dieses Mal offenbar bewusst auf Erfahrung setzen.

Der Technische Direktor Andreas Herrmann erklärte während der Trainersuche, dass der neue Coach eine gewisse Erfahrung, Autorität und Seniorität mitbringen solle. Damit wolle man auch für schwierige Situationen gewappnet sein.