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Paris Saint-Germain empfängt heute den FC Barcelona in der Champions League. Wo ihr das Duell in der Schweiz verfolgen könnt – und weshalb es für PSG-Trainer Luis Enrique besonders ist.

Spitzenspiel im Pariser Prinzenpark: Paris Saint-Germain und der FC Barcelona treffen am Dienstag, 20. Oktober, um 21 Uhr aufeinander. Die Partie gehört zum dritten Spieltag der Ligaphase der Champions League. Gespielt wird im Parc des Princes.

Wo läuft PSG gegen Barcelona heute live im TV?

In der Schweiz ist das Spiel bei blue Sport zu sehen. Für den Empfang ist ein entsprechendes kostenpflichtiges Sportabo erforderlich. Eine kostenlose Schweizer Free-TV-Übertragung des Profispiels ist in den geprüften Programmeinträgen nicht ausgewiesen.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Datum : 20. Oktober 2026

: 20. Oktober 2026 Uhrzeit : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Spielort : Parc des Princes, Paris

: Parc des Princes, Paris Wettbewerb : Champions-League-Ligaphase, 3. Spieltag

: Champions-League-Ligaphase, 3. Spieltag Übertragung in der Schweiz : blue Sport, kostenpflichtig

: blue Sport, kostenpflichtig Schiedsrichter: Michael Oliver

Gibt es einen Livestream von PSG gegen Barcelona?

Mit einem entsprechenden blue-Sport-Zugang lässt sich die Partie auch über die blue-TV-App oder im Browser auf tv.blue.ch verfolgen. Die App ermöglicht den Empfang unter anderem auf Smartphone und Tablet. Der Onlinezugang macht die Übertragung allerdings nicht kostenlos.