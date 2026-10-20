Spitzenspiel im Pariser Prinzenpark: Paris Saint-Germain und der FC Barcelona treffen am Dienstag, 20. Oktober, um 21 Uhr aufeinander. Die Partie gehört zum dritten Spieltag der Ligaphase der Champions League. Gespielt wird im Parc des Princes.
Wo läuft PSG gegen Barcelona heute live im TV?
In der Schweiz ist das Spiel bei blue Sport zu sehen. Für den Empfang ist ein entsprechendes kostenpflichtiges Sportabo erforderlich. Eine kostenlose Schweizer Free-TV-Übertragung des Profispiels ist in den geprüften Programmeinträgen nicht ausgewiesen.
Übertragung in der Schweiz: blue Sport, kostenpflichtig
Schiedsrichter: Michael Oliver
Gibt es einen Livestream von PSG gegen Barcelona?
Mit einem entsprechenden blue-Sport-Zugang lässt sich die Partie auch über die blue-TV-App oder im Browser auf tv.blue.ch verfolgen. Die App ermöglicht den Empfang unter anderem auf Smartphone und Tablet. Der Onlinezugang macht die Übertragung allerdings nicht kostenlos.
Beide Teams starten mit zwei Siegen ins Topspiel
Die Ausgangslage verspricht ein anspruchsvolles Duell: Beide Mannschaften haben ihre ersten beiden Champions-League-Spiele gewonnen.
PSG setzte sich zum Auftakt mit 6:1 gegen Slovan Bratislava durch und gewann anschliessend 4:2 bei Manchester City. Barcelona kommt seinerseits mit Erfolgen gegen Feyenoord und Galatasaray nach Paris.
Auch in der spanischen Liga lief es für die Mannschaft von Hansi Flick zuletzt rund: Mit dem 5:2 bei Betis feierte Barça am Samstag den neunten Sieg im neunten Ligaspiel.
Luis Enrique trifft auf seinen früheren Klub
Für PSG-Trainer Luis Enrique ist Barcelona ein besonderer Gegner. Er trainierte die Katalanen von 2014 bis 2017 und gewann mit ihnen 2015 das Triple aus Meisterschaft, spanischem Pokal und Champions League. Heute steht er auf der anderen Seite.
Die jüngere Historie zeigt, wie schnell dieses Duell kippen kann: Im Champions-League-Viertelfinal 2024 gewann Barcelona zunächst 3:2 in Paris. PSG drehte das Aufeinandertreffen jedoch mit einem 4:1 im Rückspiel und zog weiter.
Auch das bislang jüngste Duell ging an die Franzosen: In der vergangenen Saison gewann Paris in Barcelona 2:1. Insgesamt ist die Europapokal-Bilanz ausgeglichen: Nach Uefa-Angaben stehen vor der heutigen Partie jeweils sechs Siege und vier Unentschieden zu Buche.