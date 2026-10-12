Sportradar

Die Champions-League-Konferenz läuft am Dienstag kostenlos auf DAZN. Die Aktion gilt allerdings für Deutschland. Für Fans in der Schweiz gelten andere Übertragungsrechte.

DAZN öffnet am Dienstag, 13. Oktober, seine Champions-League-Konferenz für kostenlos registrierte Nutzerinnen und Nutzer. Die Übertragung beginnt um 18 Uhr und soll rund fünfeinhalb Stunden dauern. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist dafür nicht nötig. In seiner Ankündigung bezeichnet DAZN jedoch ausdrücklich Deutschland als Markt der Gratisaktion. Eine entsprechende Freischaltung für die Schweiz kündigt der Anbieter nicht an.

Was zeigt DAZN kostenlos?

Das Angebot betrifft die Konferenz. Diese wechselt zwischen den parallel laufenden Begegnungen und zeigt die wichtigsten Spielszenen. Eine freie Auswahl sämtlicher Einzelspiele ist damit nicht angekündigt.

Wer die Aktion in Deutschland nutzen möchte, benötigt ein kostenloses DAZN-Konto. Aus der Werbung lässt sich dagegen kein Anspruch ableiten, dieselbe Übertragung auch über das Schweizer Angebot sehen zu können.

Wo läuft die Champions League in der Schweiz?

Hierzulande zeigt blue Sport sämtliche Begegnungen der Champions League. Für dieses Angebot ist ein entsprechendes kostenpflichtiges Sportabo erforderlich.

Ein Swisscom-Internetanschluss ist dafür nicht zwingend nötig: Laut Anbieter lässt sich blue Sport auch unabhängig davon buchen und über die blue TV App oder im Browser nutzen. Ein kostenloses Swisscom-Login allein ersetzt das Sportabo allerdings nicht.

Welche Spiele können Schweizer Fans ohne Sportabo sehen?