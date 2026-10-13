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Die Champions League geht heute in den zweiten Spieltag. Welche Mannschaften spielen heute und welche Topduelle stehen am 2. Spieltag an? Alle Partien hier bei uns im Überblick.

Die Champions League ist nach der Länderspielpause zurück. Am Dienstag, 13. Oktober, beginnt der zweite Spieltag. Gegen wen spielen die deutschen Teams und welche Topduelle stehen auf dem Zettel? Hier erfährst du alle Informationen zum zweiten Spieltag der Uefa-Champions-League-Ligaphase.

Diese Champions-League-Spiele finden heute statt

Am Dienstag stehen zum Start neun Begegnungen auf dem Programm. Zwei davon beginnen bereits um 18.45 Uhr, die übrigen sieben um 21 Uhr.

18.45 Uhr

RC Lens – Sporting Lissabon

Sabah FK – Slavia Prag

21 Uhr

Atlético Madrid – Manchester United

FC Arsenal – OSC Lille

FC Villarreal – SSC Neapel

Galatasaray Istanbul – FC Barcelona

Inter Mailand – FC Brügge

RB Leipzig – PSV Eindhoven

Viking FK – FC Bayern München

Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona

Eines der prominentesten Duelle des ersten Abends steigt im Rams Park in Istanbul. Barcelona ist bei Galatasaray zu Gast. Hansi Flick konnte mit seinem Starensemble rund um Raphinha, Yamal, Pedri und Co. das erste CL-Spiel mit 5:1 gegen Feyenoord Rotterdam gewinnen. Galatasaray musste sich am ersten Spieltag dem portugiesischen Vertreter Sporting Lissabon mit 3:1 geschlagen geben. Klar ist, dass der FC Barcelona als Favorit in diese Partie geht, aber auswärts in Istanbul ist immer eine schwere Aufgabe.