Die Champions League ist nach der Länderspielpause zurück. Am Dienstag, 13. Oktober, beginnt der zweite Spieltag. Gegen wen spielen die deutschen Teams und welche Topduelle stehen auf dem Zettel? Hier erfährst du alle Informationen zum zweiten Spieltag der Uefa-Champions-League-Ligaphase.
Diese Champions-League-Spiele finden heute statt
Am Dienstag stehen zum Start neun Begegnungen auf dem Programm. Zwei davon beginnen bereits um 18.45 Uhr, die übrigen sieben um 21 Uhr.
18.45 Uhr
RC Lens – Sporting Lissabon
Sabah FK – Slavia Prag
21 Uhr
Atlético Madrid – Manchester United
FC Arsenal – OSC Lille
FC Villarreal – SSC Neapel
Galatasaray Istanbul – FC Barcelona
Inter Mailand – FC Brügge
RB Leipzig – PSV Eindhoven
Viking FK – FC Bayern München
Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona
Eines der prominentesten Duelle des ersten Abends steigt im Rams Park in Istanbul. Barcelona ist bei Galatasaray zu Gast. Hansi Flick konnte mit seinem Starensemble rund um Raphinha, Yamal, Pedri und Co. das erste CL-Spiel mit 5:1 gegen Feyenoord Rotterdam gewinnen. Galatasaray musste sich am ersten Spieltag dem portugiesischen Vertreter Sporting Lissabon mit 3:1 geschlagen geben. Klar ist, dass der FC Barcelona als Favorit in diese Partie geht, aber auswärts in Istanbul ist immer eine schwere Aufgabe.
Anpfiff in Istanbul ist am Dienstag um 21 Uhr.
Atlético Madrid begrüsst Manchester United bei sich
Atlético Madrid möchte zu Hause im diesjährigen Finalstadion den ersten Sieg in dieser CL-Saison einfahren. Beim Auftakt in Liverpool gab es eine knappe 1:2-Niederlage. Nun will das Team von Coach Simeone im heimischen Hexenkessel den englischen Vertreter Manchester United besiegen.
Der zweimalige Champions-League-Sieger Manchester United konnte beim Auftakt im heimischen Old Trafford vor eigenen Fans gegen Sabah FK problemlos mit 4:0 gewinnen. In der Premier League sucht United noch nach seiner Form. Sechs Spiele, sechs Punkte. Umso wichtiger der Auftritt in der Champions League.
Das Spiel beginnt ebenfalls um 21 Uhr.
FC Bayern München gegen Viking auf Kunstrasen gefordert
Der deutsche Rekordmeister muss in Norwegen beim Viking FK ran. Die Norweger waren am ersten Spieltag in Deutschland beim VfB Stuttgart zu Gast und verloren mit 1:3. Der FC Bayern gewann zu Hause gegen den anderen norwegischen Vertreter FK Bodø/Glimt souverän mit 5:0. Eine Besonderheit hat das heutige Duell. Der FC Bayern wird ungewohnt auf Kunstrasen spielen müssen. Wie Olise, Kane, Kimmich und Co. mit den Bedingungen klarkommen und wie schnell sie ihr Spiel anpassen können, wird spannend.
Alle Spiele des 2. Spieltags der Champions League
Am Mittwoch geht es mit neun weiteren Partien weiter. Unter anderem empfängt Manchester City PSG, während Real Madrid bei der AS Rom in Italien gefordert ist.
Mittwoch, 14. Oktober
18.45 Uhr: Feyenoord – Como 18.45 Uhr: LASK Linz – Liverpool 21 Uhr: AS Rom – Real Madrid 21 Uhr: Aston Villa – Fenerbahçe 21 Uhr: Betis Sevilla – Porto
21 Uhr: Slovan Bratislava – VfB Stuttgart 21 Uhr: FK Bodø/Glimt – Borussia Dortmund 21 Uhr: Manchester City – PSG 21 Uhr: Donezk – AEK Athen