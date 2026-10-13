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Real Madrid und José Mourinho treffen am zweiten Spieltag in der Champions League auf AS Rom. Schweizer Fans können das Duell kostenlos im TV und Livestream verfolgen.

Am Mittwochabend wartet in der Champions League ein spannendes Duell des zweiten Spieltags. AS Rom empfängt Real Madrid im Stadio Olimpico. Für Fussballfans in der Schweiz gibt es dabei eine gute Nachricht: Die Partie ist nicht nur im Pay-TV zu sehen. SRF überträgt das Spiel live. Das bestätigt das aktuelle TV-Programm des Senders.

Champions-League-Duell zwischen AS Rom und Real Madrid im Free-TV bei SRF

Die Begegnung zwischen dem AS Rom und Real Madrid wird im Free-TV bei «SRF zwei» kostenlos übertragen und frei zugänglich sein. «SRF» hat sich die Rechte für die gesamte Champions-League-Saison gesichert und zeigt immer eine Partie im Free-TV. Die Übertragung beginnt laut aktuellem SRF-Programm bereits um 20.10 Uhr, der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr.

AS Rom vs. Real Madrid im kostenlosen Livestream

Falls du unterwegs bist und keinen Fernseher hast, kein Problem. Die Partie zwischen dem italienischen Vertreter AS Rom und Real Madrid wird auch kostenlos im SRF-zwei-Livestream bei SRF Play verfügbar sein.

José Mourinho zurück an alter Wirkungsstätte

Für den alten-neuen Trainer von Real Madrid, José Mourinho, ist das Duell mit der AS Rom ein besonderes. Der Portugiese war von 2021–2024 Cheftrainer der Italiener. Er führte die AS Rom 2022 zum Gewinn der Uefa Conference League – dem ersten grossen europäischen Titel der Vereinsgeschichte. Ein weiteres Highlight folgte 2023, als er mit Rom das Finale der Uefa Europa League erreichte. Nun ist er zurück.