Für manche Profis ist die Teilnahme längst gesichert, andere müssen bis kurz vor der Auslosung zittern: Das Feld für die Darts-WM 2027 entsteht über mehrere Ranglisten und Qualifikationsturniere. Stand 25. November sind noch sieben Startplätze offen.

Drei Wege führen ins Teilnehmerfeld

Die insgesamt 128 Startplätze verteilen sich auf drei Bereiche:

40 Plätze über die PDC-Weltrangliste: Qualifiziert sind die bestplatzierten Spieler nach den Players Championship Finals.

Qualifiziert sind die bestplatzierten Spieler nach den Players Championship Finals. 40 Plätze über die ProTour-Rangliste: Hier kommen die besten Spieler zum Zug, die nicht bereits über die Weltrangliste qualifiziert sind.

Hier kommen die besten Spieler zum Zug, die nicht bereits über die Weltrangliste qualifiziert sind. 48 Plätze über weitere Qualifikationswege: Dazu gehören unter anderem regionale Turniere, Frauen- und Nachwuchswettbewerbe sowie der abschliessende Qualifier für Tour-Card-Inhaber.

Wichtig: Ein Spieler kann nicht zwei Plätze belegen. Ist er bereits über die Weltrangliste dabei, wird er bei der Vergabe der ProTour-Tickets übersprungen.

Die letzten Entscheidungen fallen Ende November

Noch stehen mehrere Qualifikationsentscheidungen aus: