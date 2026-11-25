Für manche Profis ist die Teilnahme längst gesichert, andere müssen bis kurz vor der Auslosung zittern: Das Feld für die Darts-WM 2027 entsteht über mehrere Ranglisten und Qualifikationsturniere. Stand 25. November sind noch sieben Startplätze offen.
Drei Wege führen ins Teilnehmerfeld
Die insgesamt 128 Startplätze verteilen sich auf drei Bereiche:
40 Plätze über die PDC-Weltrangliste: Qualifiziert sind die bestplatzierten Spieler nach den Players Championship Finals.
40 Plätze über die ProTour-Rangliste: Hier kommen die besten Spieler zum Zug, die nicht bereits über die Weltrangliste qualifiziert sind.
48 Plätze über weitere Qualifikationswege: Dazu gehören unter anderem regionale Turniere, Frauen- und Nachwuchswettbewerbe sowie der abschliessende Qualifier für Tour-Card-Inhaber.
Wichtig: Ein Spieler kann nicht zwei Plätze belegen. Ist er bereits über die Weltrangliste dabei, wird er bei der Vergabe der ProTour-Tickets übersprungen.
Die letzten Entscheidungen fallen Ende November
Noch stehen mehrere Qualifikationsentscheidungen aus:
28. November: Ein Startplatz wird beim Südosteuropa-Qualifier vergeben.
29. November: Ein weiterer Platz geht an den Sieger des tschechischen Qualifiers.
29. November: Der Junioren-WM-Final entscheidet über einen Qualifikationsplatz. Ist der Sieger bereits qualifiziert, greift die Nachrückregel.
30. November: Beim Tour-Card-Holder-Qualifier in Leicester werden mindestens vier weitere WM-Tickets ausgespielt. Zusätzliche frei werdende Plätze können hinzukommen.
Das Turnier in Leicester ist ausschliesslich für Tour-Card-Inhaber vorgesehen. Es bietet noch nicht qualifizierten Profis eine letzte Chance auf die WM.
Wer qualifiziert ist, ist nicht automatisch gesetzt
Die 32 bestplatzierten Spieler der Weltrangliste erhalten gesetzte Positionen im Turnierbaum. Das ist von der blossen Qualifikation zu unterscheiden: Die Weltrangliste bringt 40 Spielern einen Startplatz, aber nur die besten 32 sind gesetzt.
Ein Freilos gibt es für sie nicht. Auch die gesetzten Spieler beginnen in der ersten Runde.
Die Darts-WM beginnt am 11. Dezember 2026 und endet mit dem Final am 3. Januar 2027 im Londoner Alexandra Palace. Weitere Nachrichten und Hintergründe findet ihr in unserem Dossier zur Darts-WM.