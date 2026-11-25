Wer bekommt einen schwierigen Auftaktgegner? Und welche Favoriten könnten früh aufeinandertreffen? Vor dem Start der Darts-WM richtet sich der Blick zunächst auf die Auslosung. Sie entscheidet über die Erstrundenpartien und den weiteren Turnierweg.

Wann findet die Darts-WM-Auslosung statt?

Die Ziehung ist für Montag, 30. November 2026, angekündigt. Als Beginn nennen ran und das Fachportal Darts1 17.30 Uhr Schweizer Zeit. Die konkrete Uhrzeit ist bislang allerdings nicht durch eine von uns auffindbare PDC-Ankündigung zusätzlich bestätigt.

Die wichtigsten Angaben:

Termin: Montag, 30. November 2026

Montag, 30. November 2026 Angekündigter Beginn: 17.30 Uhr Schweizer Zeit

17.30 Uhr Schweizer Zeit Gegenstand: Paarungen der ersten Runde und Turnierbaum

Paarungen der ersten Runde und Turnierbaum Teilnehmerfeld: 128 Spieler

Hier findest du den vorläufigen Darts-WM-2027-Spielplan.

Wo wird die Auslosung übertragen?

Nach Angaben von ran überträgt DAZN die Auslosung im kostenpflichtigen Livestream. Ob dieses konkrete Angebot auch mit einem Schweizer DAZN-Konto abrufbar ist, liess sich bislang nicht ausdrücklich bestätigen. Die allgemeinen Darts-Rechte allein garantieren nicht die Übertragung jeder zusätzlichen Veranstaltung.