Die Darts-WM gehört für viele Fans zum Jahreswechsel. Auch diesmal fliegen im Londoner Alexandra Palace über Weihnachten und Neujahr die Pfeile. Die Weltmeisterschaft 2026/27, kurz Darts-WM 2027, findet vom 11. Dezember 2026 bis 3. Januar 2027 statt. Erstmals wird sie in der grösseren Great Hall des Veranstaltungsorts ausgetragen. Stand, 25. November:
Der Sessionplan steht fest. Die konkreten Paarungen und ihre Zuordnung zu den einzelnen Sessions stehen noch aus. Ergebnisse gibt es erst nach Turnierbeginn.
Wann beginnt die Darts-WM 2027?
Die erste Session startet am Freitag, 11. Dezember, um 20 Uhr Schweizer Zeit. Zum Auftakt sind vier Erstrundenpartien angesetzt.
An den meisten weiteren Spieltagen gibt es eine Nachmittags- und eine Abendsession. Wichtig für Schweizer Fans: Die PDC veröffentlicht ihre Zeiten in britischer Zeit. Die folgende Übersicht ist bereits auf Schweizer Zeit beziehungsweise MEZ umgerechnet.
Darts-WM 2027: Der bestätigte Spielplan
Die Uhrzeiten bezeichnen den Beginn der jeweiligen Session. Die folgenden Begegnungen starten nacheinander, sobald die vorherige Partie beendet ist.
11. Dezember 2026: 20.00 Uhr – 1. Runde
12. Dezember 2026: 13.30 und 20.00 Uhr – 1. Runde
13. Dezember 2026: 13.30 und 20.00 Uhr – 1. Runde
14. Dezember 2026: 20.00 Uhr – 1. Runde
15. Dezember 2026: 13.30 und 20.00 Uhr – 1. Runde
16. Dezember 2026: 13.30 und 20.00 Uhr – 1. Runde
17. Dezember 2026: 13.30 und 20.00 Uhr – 1. Runde
18. Dezember 2026: 13.30 und 20.00 Uhr – 1. Runde
19. Dezember 2026: 13.30 und 20.00 Uhr – 1. Runde
20. Dezember 2026: 13.30 und 20.00 Uhr – 2. Runde
21. Dezember 2026: 13.30 und 20.00 Uhr – 2. Runde
22. Dezember 2026: 13.30 und 20.00 Uhr – 2. Runde
23. Dezember 2026: 13.30 und 20.00 Uhr – 2. Runde
24. bis 26. Dezember 2026: Weihnachtspause – keine Spiele
27. Dezember 2026: 13.30 und 20.00 Uhr – 3. Runde
28. Dezember 2026: 13.30 und 20.00 Uhr – 3. Runde
29. Dezember 2026: 13.30 Uhr – 3. Runde; 20.00 Uhr – 3. Runde und Achtelfinals
30. Dezember 2026: 13.30 und 20.00 Uhr – Achtelfinals
31. Dezember 2026: Spielfrei
1. Januar 2027: 13.30 und 20.00 Uhr – Viertelfinals
2. Januar 2027: 20.30 Uhr – Halbfinals
3. Januar 2027: 21.00 Uhr – Final
Alle Angaben sind Session-Startzeiten in Schweizer Zeit (MEZ). Änderungen vorbehalten.
Welche Paarungen und Ergebnisse stehen bereits fest?
Die Begegnungen sind noch nicht ausgelost. Bis zur Veröffentlichung der Auslosung lässt sich deshalb noch nicht verbindlich sagen, welcher Spieler an welchem Tag gegen welchen Gegner antritt.
Nach der Auslosung können hier die konkreten Paarungen ergänzt werden. Der Sessionplan oben zeigt bereits, an welchen Tagen welche Runden stattfinden.
Wo läuft die Darts-WM in der Schweiz?
DAZN zeigt die PDC-Turniere in der Schweiz im kostenpflichtigen Angebot. Der Anbieter hat seine Rechte für die gesamte DACH-Region bis mindestens 2031 verlängert.
Im deutschen Free-TV überträgt SPORT1 die kommende Weltmeisterschaft nochmals live. Wer den Sender über seinen Schweizer TV-Anbieter empfängt, sollte das jeweilige Programm und die Verfügbarkeit prüfen. Eine pauschale Zusage für einen kostenlosen Joyn-WM-Stream aus der Schweiz liegt bislang nicht vor.