Die Darts-WM gehört für viele Fans zum Jahreswechsel. Auch diesmal fliegen im Londoner Alexandra Palace über Weihnachten und Neujahr die Pfeile. Die Weltmeisterschaft 2026/27, kurz Darts-WM 2027, findet vom 11. Dezember 2026 bis 3. Januar 2027 statt. Erstmals wird sie in der grösseren Great Hall des Veranstaltungsorts ausgetragen. Stand, 25. November:

Der Sessionplan steht fest. Die konkreten Paarungen und ihre Zuordnung zu den einzelnen Sessions stehen noch aus. Ergebnisse gibt es erst nach Turnierbeginn.

Wann beginnt die Darts-WM 2027?

Die erste Session startet am Freitag, 11. Dezember, um 20 Uhr Schweizer Zeit. Zum Auftakt sind vier Erstrundenpartien angesetzt.

An den meisten weiteren Spieltagen gibt es eine Nachmittags- und eine Abendsession. Wichtig für Schweizer Fans: Die PDC veröffentlicht ihre Zeiten in britischer Zeit. Die folgende Übersicht ist bereits auf Schweizer Zeit beziehungsweise MEZ umgerechnet.

Darts-WM 2027: Der bestätigte Spielplan

Die Uhrzeiten bezeichnen den Beginn der jeweiligen Session. Die folgenden Begegnungen starten nacheinander, sobald die vorherige Partie beendet ist.