Champions-League-Highlights im Free-TV: Dann zeigt SRF alle Tore

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Wer die Champions-League-Spiele verpasst, kann die wichtigsten Szenen kostenlos sehen. SRF zeigt die Highlights des Spieltags mehrfach im Free-TV.

Real Madrid, Liverpool, Bayern München und Co.: Zum Start der Champions League stehen innerhalb von drei Tagen 18 Spiele auf dem Programm. Nicht jeder Fan kann alle Partien live verfolgen. Für Zuschauer in der Schweiz gibt es deshalb eine weitere Möglichkeit. SRF zeigt Zusammenfassungen der Champions-League-Spiele im Free-TV.

Wann laufen die Champions-League-Highlights im SRF?

Nach jedem Tag laufen aktuell alle Champions-League-Highlights auf SRF zwei, und zwar am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag laut Programm.

Beginn ist laut aktuellem TV-Programm um 23.00 Uhr. Die Sendung dauert bis 23.40 Uhr. SRF kündigt darin die Highlights der Champions League an.

Damit können Zuschauer nach Abschluss der Donnerstagsspiele die wichtigsten Szenen des Champions-League-Auftakts noch einmal sehen.

Champions-League-Highlights laufen auch tagsüber

Wer die Zusammenfassungen am späten Donnerstagabend verpasst, bekommt bei SRF weitere Möglichkeiten.

Bereits am Donnerstagmorgen und -mittag sind mehrere Ausgaben von «Uefa Champions League – Highlights Männer» im Programm von SRF info vorgesehen. Unter anderem laufen Sendungen um 5.25 Uhr, 6.25 Uhr, 7.30 Uhr und 12.30 Uhr.

Welche Spiele gibt es am 1. Champions-League-Spieltag?

Der erste Spieltag beginnt am Dienstag und endet erst am Donnerstagabend. Zu den prominentesten Begegnungen gehören Real Madrid gegen Inter Mailand, Liverpool gegen Atlético Madrid und Napoli gegen Arsenal.

Auch die deutschen Klubs sind gefordert. Borussia Dortmund trifft auf Villarreal, Stuttgart empfängt Viking und Bayern München spielt gegen Bodø/Glimt. Leipzig bekommt es mit Como zu tun.

Insgesamt werden am ersten Spieltag 18 Begegnungen ausgetragen.

Hier siehst du eine Übersicht aller Duelle des 1. Spieltags der Uefa Champions League.

Wo gibt es die Champions League live im Free-TV?

Neben den Highlight-Sendungen überträgt SRF auch ausgewählte Champions-League-Partien live.

Am ersten Spieltag zeigt SRF am Mittwoch Liverpool gegen Atlético Madrid. Die TV-Übertragung beginnt um 20.10 Uhr, das Spiel um 21 Uhr. Die Begegnung wird zudem im Sport-Livestream von Play SRF geführt.

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