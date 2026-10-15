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Erstes Champions-League-Spiel, erstes Tor und gleich Spieler des Spiels: Johan Manzambi erlebt an seinem 21. Geburtstag einen besonderen Abend. Aston Villa schlägt Fenerbahçe mit 6:0.

Diesen Geburtstag dürfte Johan Manzambi so schnell nicht vergessen. Der Schweizer Mittelfeldspieler feierte am Mittwochabend seinen 21. Geburtstag – und gleichzeitig ein gelungenes Debüt in der Champions League. Beim 6:0-Heimsieg von Aston Villa gegen Fenerbahçe eröffnete er bereits in der zwölften Minute das Skore. Nach Angaben seines Vereins war es zugleich sein erstes Pflichtspieltor für Villa.

Manzambi trifft und holt einen Penalty heraus

Nach einer Ecke kam Manzambi zum Abschluss. Sein Schuss wurde von Fenerbahçe-Captain Milan Škriniar abgefälscht und landete hinter Torhüter Ederson im Netz.

Auch nach der Pause blieb der Schweizer entscheidend beteiligt: Er holte den Penalty heraus, den Ross Barkley in der 68. Minute zum 4:0 verwandelte. Zuvor hatte Nicolas Jackson mit einem Doppelpack für die deutliche Pausenführung gesorgt. Barkleys zweiter Treffer und ein spätes Tor von Tammy Abraham machten das halbe Dutzend voll.

UEFA zeichnet den Schweizer als Spieler des Spiels aus

Zum Geburtstag gab es für Manzambi noch eine weitere Auszeichnung: Die UEFA ernannte ihn zum Spieler des Spiels. Damit stand trotz der Doppeltorschützen Jackson und Barkley der Schweizer im Mittelpunkt.