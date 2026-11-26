Ab Ende November verwandeln sich in Graubünden zahlreiche Dorfplätze, Gassen und Marktplätze in weihnachtliche Treffpunkte. Von Chur über Davos und das Engadin bis ins Bündner Südtal finden Besucherinnen und Besucher Märkte mit regionalem Handwerk, Geschenkideen und kulinarischen Spezialitäten. Einige Veranstaltungen dauern nur wenige Stunden, andere erstrecken sich über mehrere Tage oder Wochen. Hier gibt es sie in der Übersicht.
Graubünden: Weihnachtsmarkt in Chur dauert am längsten
Wer die Adventszeit besonders lange geniessen möchte, hat in Chur Gelegenheit dazu. Der Christkindlimarkt öffnet vom 27. November bis zum 23. Dezember und dauert damit ganze 27 Tage. Entlang der Bahnhofstrasse und Poststrasse erwarten die Besucherinnen und Besucher rund 40 Markthäuser, eine Fondue-Hütte und ein Rahmenprogramm mit Live-Schmieden, Musik und Angeboten für Kinder.
Auch der Lenzerheidner Zauberwald gehört mit seinem Marktdörfchen vom 11. bis 31. Dezember zu den längsten Weihnachtsveranstaltungen Graubündens. Im Eichhörnchenwald erwarten die Gäste Lichtinstallationen, Konzerte und kulinarische Spezialitäten. Am 14. und 24. Dezember bleibt das Marktdörfchen geschlossen.
Weihnachtsmärkte in Graubünden 2026: Termine und Öffnungszeiten
Die folgende Liste zeigt die bisher angekündigten Märkte in Graubünden mit ihren Öffnungstagen und Zeiten. Kurzfristige Änderungen sind möglich. Es empfiehlt sich deshalb, die Angaben vor dem Besuch auf der Website des jeweiligen Veranstalters zu überprüfen.
La Punt – Winston Holiday Market: 14. bis 15. November 2026, jeweils 11 bis 18 Uhr.
Cazis – Weihnachtsmarkt Klinik Beverin: 20. bis 21. November 2026, Freitag 17 bis 21 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr.
Chur – Adventsmarkt Seniorenzentrum Cadonau: 21. November 2026, 14 bis 16.30 Uhr.
Serneus – Serneuser Weihnachtsmarkt: 21. November 2026, 16 bis 20 Uhr.
Davos Glaris – Adventsmarkt: 22. November 2026, 10 bis 16 Uhr.
Peist – Weihnachtsmarkt: 22. November 2026, 11 bis ca. 16 Uhr.
Grüsch – Weihnachtsmarkt: 25. November 2026, 14 bis 21 Uhr.
Chur – Christkindlimarkt: 27. November bis 23. Dezember 2026, täglich 11 bis 21 Uhr, Warenstände bis 19 Uhr, Gastronomie bis 21 Uhr.
Chur – Churer Weihnachtsmarkt: 27. bis 28. November 2026, Freitag 14 bis 21 Uhr, Samstag 11 bis 19 Uhr.
Arosa – Adventsmarkt und Adventsapéro: 28. November 2026, Markt ab 14 Uhr, Adventsapéro ab 16 Uhr, von 16 bis 18 Uhr Musik der Jungmusik Arosa.
Davos Platz – Weihnachtsmarkt Arkadenplatz: 28. November 2026, 10.30 bis 18.30 Uhr.
Domat/Ems – Weihnachtsmarkt: 28. November 2026, 14 bis 20 Uhr.
Ilanz – Adventsmarkt: 28. November 2026, 10.30 bis 18.30 Uhr.
Klosters – Weihnachtsmarkt: 28. November 2026, 9.30 bis 18 Uhr.
La Punt Chamues-ch – Weihnachtsmarkt: 28. November 2026, 15 bis 19 Uhr.
Rossa – Mercatino di Natale: 28. November 2026, 11 bis 17 Uhr.
Scuol – Marchà d'Advent: 28. November 2026, 16 bis 20 Uhr.
Sta. Maria – Adventsmarkt: 28. November 2026, ab 16 Uhr.
Bistro Fläsch – Adventsmarkt: 28. November 2026, 14 bis ca. 21.30 Uhr.
Rothenbrunnen – Weihnachtsmarkt Giuvaulta: 29. November 2026, 12 bis 16 Uhr.
St. Moritz – Weihnachtsmarkt: 2. Dezember 2026, 16 bis ca. 20 Uhr.
Thusis – Weihnachtszauber Viamala: 4. bis 5. Dezember 2026, Freitag 14 bis 20 Uhr, Samstag 11 bis 19 Uhr, Abendzauber jeweils 19 bis 22 Uhr.
Andeer – Weihnachtsmarkt auf der Holzbrücke: 5. Dezember 2026, 13.30 bis 19.30 Uhr.
Campascio – Buteghi in curt: 5. Dezember 2026, 15 bis 18 Uhr.
Celerina – Weihnachtsmarkt: 5. Dezember 2026, 16 bis 21 Uhr.
Disentis/Mustér – Weihnachtsmarkt Schulhaus Cons: 5. Dezember 2026, 11 bis 18 Uhr, Kaffeestube bis 20 Uhr.
Grono – Mercatino natalizio: 5. Dezember 2026, 14 bis 19 Uhr.
Maladers – Adventsmarkt mit Samiklaus: 5. Dezember 2026, 14 bis 19 Uhr.
Savognin – Weihnachtsmarkt: 5. Dezember 2026, 16 bis 20 Uhr.
Tamins – Weihnachtsmarkt: 5. Dezember 2026, 14 bis 20 Uhr.
Pany – Weihnachtsmarkt: 6. Dezember 2026, 10.30 bis 17 Uhr.
Samedan – St. Nikolausmarkt: 6. Dezember 2026, 17 bis 20 Uhr.
Roveredo – Mercatino di Natale: 7. Dezember 2026, 17 bis 21 Uhr.
San Bernardino – Grande Festa di San Nicolao: 8. Dezember 2026, 11 bis 16 Uhr.
Pontresina – Mini-Weihnachtsmarkt: 10. Dezember 2026, 16 bis 19 Uhr.
Davos Dorf – Weihnachtsmarkt Seehofseeli: 11. bis 12. Dezember 2026, jeweils 16 bis 20 Uhr.
Lenzerheide – Lenzerheidner Zauberwald: 11. bis 31. Dezember 2026, Marktdörfchen grundsätzlich 17 bis 22 Uhr, Lichtkunst bis 22.30 Uhr. Am 14. Dezember für die Öffentlichkeit geschlossen. Am 24. Dezember nur Lichtkunst von 17 bis 19.30 Uhr. Sonderprogramm am 31. Dezember.
Vicosoprano – Weihnachtsmarkt: 11. Dezember 2026, 17 bis 21 Uhr.
Poschiavo – Marcù da Natal: 12. bis 13. Dezember 2026, Samstag 16 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr.
Samnaun – Weihnachtsmarkt: 12. Dezember 2026, 16 bis 20.30 Uhr.
Tschiertschen – Adventsmarkt: 12. Dezember 2026, 16 bis 20 Uhr.
Zuoz – Weihnachtsmarkt: 12. Dezember 2026, 15 bis 20 Uhr.
Bergün – Weihnachtlicher Koffermarkt: 13. Dezember 2026, 11 bis 16 Uhr.
Flims Waldhaus – Adventsmarkt: 13. Dezember 2026, 11 bis 17 Uhr.
Scuol – Marchà da Nadal im Hotel Arnica: 17. Dezember 2026, 18 bis 22 Uhr.
Sils Maria – Silser Weihnachtsmarkt: 20. Dezember 2026, 14 bis 19 Uhr.
Disentis/Mustér – Catrina Weihnachtsmarkt: 27. Dezember 2026, 14 bis 17.30 Uhr.
Nicht nur in Graubünden sorgen Weihnachtsmärkte für Adventsstimmung: Zürich hat es bei einer europaweiten Abstimmung auf den zweiten Platz der schönsten Weihnachtsmarkt-Destinationen 2026 geschafft. Welche Stadt den ersten Platz belegt und welche weiteren Weihnachtsmärkte zu den Top 10 gehören, erfährst du hier in unserer Übersicht.