Graubünden ist ein Bergkanton. Eine Schneegarantie für Weihnachten ergibt sich daraus trotzdem nicht. Zwischen einem tief gelegenen Talboden und einem hoch gelegenen Ferienort können die Bedingungen deutlich auseinanderliegen. Wo an Weihnachten 2026 tatsächlich Schnee liegt, lässt sich Ende November noch nicht zuverlässig vorhersagen. Möglich ist aber eine Einordnung anhand der Höhenlage und früherer Winter.
Davos und Arosa haben die günstigere Ausgangslage
Davos ist ein Beispiel für die grundsätzlich besseren Schneechancen in höheren Lagen. In seinem historischen Rückblick beschreibt SRF Meteo weisse Weihnachten dort als deutlich häufiger als im Flachland.
Auch Arosa liegt hoch: Das Dorf befindet sich auf rund 1800 Metern. Daraus lässt sich eine grundsätzlich günstigere Ausgangslage für eine winterliche Schneedecke ableiten als in tieferen Tälern. Eine belastbare Prozentangabe für Weihnachten 2026 ergibt sich daraus jedoch nicht.
Der Höhenvergleich ist eine klimatische Einordnung. Er sagt weder voraus, wann der nächste Schneefall kommt, noch wie viel Schnee an Heiligabend im Dorf liegen wird.
Davos: 30 Weihnachtsfeste, jedes Mal mit Schnee
Von 1996 bis 2025 erfüllte die Messstation Davos jedes Jahr das Kriterium für weisse Weihnachten: An mindestens einem der drei Morgen vom 24. bis 26. Dezember lag mindestens ein Zentimeter Schnee. Das ergibt 30 Treffer bei 30 untersuchten Weihnachtsfesten.
Weisse Weihnachten in Graubünden: Dieser Ort schaffte es 30-mal hintereinander | Südostschweiz
Auch andere Bündner Stationen kommen auf hohe Werte. In San Bernardino waren 28 der 30 Weihnachtsfeste weiss, in Samedan und Segl-Maria jeweils 27. Die Zahlen gelten für die jeweiligen Messstationen – innerhalb einer Region können die Schneeverhältnisse deutlich variieren.
Ob sich die Serie in Davos dieses Jahr fortsetzt, lässt sich daraus nicht vorhersagen. Die Auswertung zeigt, wie häufig dort in der Vergangenheit Schnee an Weihnachten lag.
Für Chur bleibt die Wetterlage kurz vor dem Fest entscheidend
Für die tiefer gelegene Bündner Hauptstadt ist besonders wichtig, wie sich Temperatur und Niederschlag unmittelbar vor Weihnachten entwickeln. Eine verschneite Bergkulisse bedeutet nicht automatisch, dass auch die Stadt eine Schneedecke erhält.
Dazu kommt ein wichtiger Unterschied: Schnee auf einer höher gelegenen Skipiste und Schnee vor der eigenen Haustür sind zwei verschiedene Dinge. Ein Schneebericht aus einem Skigebiet beantwortet die Frage nach weissen Weihnachten im Tal deshalb nur eingeschränkt.
Selbst in Bündner Bergorten kann der Schnee fehlen
Dass die Höhe allein nicht genügt, zeigt der Winter 2015/16. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF hielt damals fest, dass weisse Weihnachten auch in vielen Berggebieten ausblieben. Orte wie Bivio, Davos und St. Antönien präsentierten sich sogar an Neujahr erstmals im grünen Kleid. Gründe waren die aussergewöhnliche Wärme und die grosse Trockenheit im Frühwinter.
Für dieses Jahr bleibt daher die ehrliche Einordnung: Hoch gelegene Bündner Orte haben grundsätzlich bessere Voraussetzungen als tiefe Tallagen. Welche davon an Weihnachten 2026 tatsächlich weiss sind, muss sich erst zeigen.