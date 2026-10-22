Panorama

Eine Schweizer Stadt gehört zu den schönsten Weihnachtsmarkt-Destinationen Europas 2026. In einem aktuellen Ranking schnitt nur ein Weihnachtsmarkt besser ab.

Zürich gehört zu den beliebtesten Weihnachtsmarkt-Destinationen Europas. Das zeigt eine Rangliste der Reiseplattform «European Best Destinations», für die laut Veranstalter 803'258 Menschen aus 179 Ländern abgestimmt haben. Unter den mehr als 1500 Weihnachtsmärkten in Europa wurden 20 ausgezeichnet. Die Schweizer Stadt landet auf Rang zwei.

Zürich: Neues Konzept für den Weihnachtsmarkt am Bellevue

Ausgerechnet im Jahr, in dem Zürich den zweiten Platz unter Europas schönsten Weihnachtsmarkt-Destinationen belegt, verändert sich einer der bekanntesten Weihnachtsmärkte der Stadt. Das beliebte «Zürcher Wienachtsdorf» auf dem Sechseläutenplatz in diesem Jahr nicht mehr in seiner bisherigen Form statt. Nach einer Ausschreibung hat der Stadtrat den Betrieb an einen neuen Veranstalter vergeben. Vom 19. November bis 23. Dezember 2026 öffnet der Weihnachtsmarkt unter dem Namen «Bellevue Noël». Im Mittelpunkt steht ein 50 Meter breiter Adventskranz aus Schweizer Holz, den Besucherinnen und Besucher in rund fünf Metern Höhe begehen können. Der Zugang ist kostenlos, allerdings wird ein Ticket benötigt. Hinzu kommen rund 100 Marktstände mit Schwerpunkt auf lokalen und umweltbewussten Produkten sowie ein Fonduechalet mit Platz für bis zu 400 Personen. Neben dem Bellevue Noël gibt es in Zürich zahlreiche weitere Weihnachtsmärkte und Adventsveranstaltungen. Hier die Übersicht mit den Terminen für 2026: