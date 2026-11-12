Für Nvidia sind es turbulente Tage. Der US-Chipkonzern hat innerhalb einer Woche knapp eine Billion Dollar an Börsenwert eingebüsst. Während Berichte über aussereheliche Beziehungen von Konzernchef Jensen Huang und dessen mögliche Absetzung für Unsicherheit sorgen, belasten auch steigende Finanzierungskosten die Aussichten der Halbleiterbranche.
Alice Huang und Kimberly Powell: Nvidia-Chef Jensen Huang unter Druck
Im Mittelpunkt der Turbulenzen steht Nvidia-Chef Jensen Huang. Der 63-Jährige hat gegenüber den Beschäftigten des Konzerns eine aussereheliche Beziehung eingeräumt. Laut Medienberichten soll die betreffende Frau Alice Huang möglicherweise für China spioniert haben. Ob Huang tatsächlich Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation wurde, ist bislang nicht geklärt. Nvidia hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Hinweise darauf, dass Firmengeheimnisse oder die nationale Sicherheit beeinträchtigt wurden, liegen nach Angaben des Verwaltungsrats bisher nicht vor.
Zusätzlich berichtete die «New York Times» über eine weitere mutmassliche Affäre Huangs mit Kimberly Powell. Die 48-Jährige ist seit 2008 bei Nvidia tätig, leitet das Gesundheitsgeschäft und berichtet direkt an den Konzernchef.
Die Vorwürfe könnten auch personelle Konsequenzen haben. Laut dem «Wall Street Journal» und der «New York Times» beschäftigt sich der Verwaltungsrat mit einer möglichen Ablösung Huangs. Eine Entscheidung ist bislang nicht bestätigt. Huang zählt zu den prägenden Persönlichkeiten des KI-Booms. Sein Abgang könnte den Konzern vor erhebliche Führungsfragen stellen.
Nvidia-Aktie verliert innerhalb einer Woche knapp eine Billion Dollar an Börsenwert
Die Unsicherheit zeigt sich an der Börse. Innerhalb einer Woche fiel der Aktienkurs von 206,69 auf rund 168 Dollar. Allein am Dienstag gab das Papier um 5,5 Prozent nach. Der Börsenwert des Unternehmens schrumpfte dadurch innerhalb weniger Tage um knapp eine Billion Dollar auf rund vier Billionen Dollar.
Damit war die Talfahrt allerdings noch nicht beendet. Nach Berichten über eine mögliche Absetzung Huangs sackte die Aktie kurz nach Mitternacht zeitweise um bis zu neun Prozent auf 158 Dollar ab.
Steigende Zinsen belasten die gesamte Chipbranche
Die Affärenvorwürfe sind jedoch nicht der einzige Belastungsfaktor. Auch die Aussicht auf steigende Zinsen sorgt an den Finanzmärkten für Verunsicherung. Besonders betroffen ist die Halbleiterbranche, die derzeit grosse Summen in den Ausbau von Rechenzentren und die Entwicklung von Technologien für künstliche Intelligenz investiert.
Solche Investitionen werden teilweise über Kredite und Anleihen finanziert. Steigen die Zinsen, verteuert sich die Beschaffung von Kapital. Gleichzeitig könnten höhere Finanzierungskosten dazu führen, dass andere Unternehmen ihre Ausgaben für neue IT-Infrastruktur reduzieren.
Dass es sich nicht ausschliesslich um ein Problem von Nvidia handelt, zeigen die Kursverluste weiterer Branchenunternehmen. Auch die Aktien von Intel, Micron Technology gaben am Dienstag nach.