Für Nvidia sind es turbulente Tage. Der US-Chipkonzern hat innerhalb einer Woche knapp eine Billion Dollar an Börsenwert eingebüsst. Während Berichte über aussereheliche Beziehungen von Konzernchef Jensen Huang und dessen mögliche Absetzung für Unsicherheit sorgen, belasten auch steigende Finanzierungskosten die Aussichten der Halbleiterbranche.

Alice Huang und Kimberly Powell: Nvidia-Chef Jensen Huang unter Druck

Im Mittelpunkt der Turbulenzen steht Nvidia-Chef Jensen Huang. Der 63-Jährige hat gegenüber den Beschäftigten des Konzerns eine aussereheliche Beziehung eingeräumt. Laut Medienberichten soll die betreffende Frau Alice Huang möglicherweise für China spioniert haben. Ob Huang tatsächlich Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation wurde, ist bislang nicht geklärt. Nvidia hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Hinweise darauf, dass Firmengeheimnisse oder die nationale Sicherheit beeinträchtigt wurden, liegen nach Angaben des Verwaltungsrats bisher nicht vor.

Zusätzlich berichtete die «New York Times» über eine weitere mutmassliche Affäre Huangs mit Kimberly Powell. Die 48-Jährige ist seit 2008 bei Nvidia tätig, leitet das Gesundheitsgeschäft und berichtet direkt an den Konzernchef.