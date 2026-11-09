Eine aussereheliche Beziehung bringt Nvidia-Chef Jensen Huang in Bedrängnis. Der 63-jährige Mitgründer des US-Chipkonzerns hat eine Affäre eingeräumt. Dabei soll es sich um die chinesische Geschäftsfrau Alice Huang handeln. Brisant ist die Beziehung, weil US-Geheimdienste die Frau verdächtigen, Informationen für China gesammelt zu haben. Nvidia hat eine Untersuchung eingeleitet. Was ist zu Alice Huang öffentlich bekannt?
Wer ist Alice Huang?
Über Alice Huang, die auch unter dem Namen Huang Le bekannt ist, gibt es nur wenige gesicherte Informationen. Die chinesische Staatsbürgerin soll eine leitende Position beim singapurischen Rechenzentrumsunternehmen Megaspeed International bekleidet haben. Laut der «New York Times» spricht sie gut Englisch und verfügt über ein weitreichendes Netzwerk in der internationalen KI-Chipbranche.
Eine chinesische Finanzdatenbank führt frühere Tätigkeiten bei der Grossbank HSBC sowie bei den chinesischen Fernsehsendern CCTV und Hunan TV auf. Die Nachrichtenagentur AFP konnte diese Angaben allerdings nicht unabhängig bestätigen. Mit Nvidia-Chef Jensen Huang ist Alice Huang trotz des gemeinsamen Nachnamens nicht verwandt.
Jensen Huang: Affäre mit Alice Huang
Alice Huang und Jensen Huang wurden mehrfach gemeinsam bei Veranstaltungen der Technologiebranche gesehen. Ein Foto aus dem Jahr 2024 soll die beiden nebeneinander bei einer Branchenveranstaltung zeigen.
Im darauffolgenden Jahr besuchten sie ein Abendessen in einem chinesischen Restaurant in Taipeh. Anlass war die Technologiemesse Computex. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Jensen Huang seinen Arm um Alice Huang legt und sie ihn auf die Wange küsst. Später verlassen beide das Restaurant im selben Auto.
Zunächst hatte Nvidia erklärt, es habe sich lediglich um gewöhnliche geschäftliche Kontakte zu einer Vertreterin eines Kundenunternehmens gehandelt. Am Sonntag, 8. November 2026, bestätigte der Nvidia-Chef schliesslich die Affäre. In einer E-Mail an seine Mitarbeitenden entschuldigte er sich für seine Untreue. Huang ist seit 1985 mit seiner Frau Lori verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder, die ebenfalls bei Nvidia arbeiten.
Warum steht Alice Huang unter Spionageverdacht?
Nach Recherchen der «New York Times» und des «Wall Street Journal» gingen US-Sicherheitsbehörden bereits 2025 davon aus, dass Alice Huang Jensen Huang im Auftrag des chinesischen Geheimdienstes ausspioniert haben könnte.
Laut der «New York Times» sollen amerikanische Ermittler bei der Überwachung der Geschäftsfrau festgestellt haben, dass Informationen nach Peking weitergegeben wurden. Welche Informationen betroffen waren, geht aus den vorliegenden Berichten nicht hervor.
Besonders heikel ist Huangs Nähe zur US-Regierung. Der Nvidia-Chef pflegt enge Beziehungen zu Präsident Donald Trump und setzt sich seit Jahren dafür ein, die amerikanischen Exportbeschränkungen für KI-Chips nach China zu lockern.
US-Sicherheitskreise befürchteten deshalb, dass über die Beziehung auch Informationen über politische Positionen des Präsidenten nach China gelangt sein könnten.
Welche Rolle spielt Megaspeed International?
Alice Huang soll bei Megaspeed International eine Führungsposition innegehabt haben. Das Unternehmen mit Sitz in Singapur stellt Rechenleistung für künstliche Intelligenz zur Verfügung und bezeichnet sich selbst als wichtigen Geschäftspartner von Nvidia im asiatisch-pazifischen Raum.
Bereits seit 2024 untersuchten US-Behörden den Verdacht, dass Megaspeed an der Weiterleitung von Nvidia-Chips nach China beteiligt gewesen sein könnte. Die Vorwürfe sind wirtschaftspolitisch brisant: Die USA beschränken den Export besonders leistungsfähiger KI-Chips nach China, um den technologischen Vorsprung gegenüber Peking zu sichern.
Megaspeed wies die Anschuldigungen zurück. Im Dezember 2025 erklärte das Unternehmen, Medienberichte über mögliche illegale Chiptransfers enthielten irreführende Informationen und unzutreffende Unterstellungen.
Wie reagieren Nvidia, China und Donald Trump?
Nvidia hat eine interne Untersuchung angekündigt, an der Mitglieder des Verwaltungsrats und externe Ermittler beteiligt sind. Nach Angaben des Verwaltungsrats gibt es bislang keinen Grund zur Annahme, dass Geschäftsgeheimnisse von Nvidia oder die nationale Sicherheit der USA gefährdet wurden. Der Verwaltungsrat hält weiterhin an Jensen Huang fest.
Auch Donald Trump stärkte dem Nvidia-Chef öffentlich den Rücken. Laut der «New York Times» war der US-Präsident bereits rund ein Jahr zuvor über die Geheimdienstbedenken informiert worden, entschied sich damals jedoch gegen ein Eingreifen.
China bestreitet die Spionagevorwürfe entschieden. Aussenamtssprecher Guo Jiakun bezeichnete die Anschuldigungen als erfunden und verleumderisch. Die staatliche Zeitung «Global Times» warf amerikanischen Medien vor, aus Spekulationen einen Spionageskandal gemacht zu haben.
Ob Alice Huang tatsächlich für den chinesischen Geheimdienst tätig war und ob vertrauliche Informationen weitergegeben wurden, ist öffentlich bislang nicht abschliessend geklärt.