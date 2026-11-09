Eine aussereheliche Beziehung bringt Nvidia-Chef Jensen Huang in Bedrängnis. Der 63-jährige Mitgründer des US-Chipkonzerns hat eine Affäre eingeräumt. Dabei soll es sich um die chinesische Geschäftsfrau Alice Huang handeln. Brisant ist die Beziehung, weil US-Geheimdienste die Frau verdächtigen, Informationen für China gesammelt zu haben. Nvidia hat eine Untersuchung eingeleitet. Was ist zu Alice Huang öffentlich bekannt?

Wer ist Alice Huang?

Über Alice Huang, die auch unter dem Namen Huang Le bekannt ist, gibt es nur wenige gesicherte Informationen. Die chinesische Staatsbürgerin soll eine leitende Position beim singapurischen Rechenzentrumsunternehmen Megaspeed International bekleidet haben. Laut der «New York Times» spricht sie gut Englisch und verfügt über ein weitreichendes Netzwerk in der internationalen KI-Chipbranche.

Eine chinesische Finanzdatenbank führt frühere Tätigkeiten bei der Grossbank HSBC sowie bei den chinesischen Fernsehsendern CCTV und Hunan TV auf. Die Nachrichtenagentur AFP konnte diese Angaben allerdings nicht unabhängig bestätigen. Mit Nvidia-Chef Jensen Huang ist Alice Huang trotz des gemeinsamen Nachnamens nicht verwandt.

Jensen Huang: Affäre mit Alice Huang

Alice Huang und Jensen Huang wurden mehrfach gemeinsam bei Veranstaltungen der Technologiebranche gesehen. Ein Foto aus dem Jahr 2024 soll die beiden nebeneinander bei einer Branchenveranstaltung zeigen.