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Wirtschaft

Alle aktuellen News und Artikel zum Thema Wirtschaft.

Hauptartikel

Protestaktion am Donnerstag am New Yorker Times Square: Vor dem Börsengang von SpaceX wird eine übergrosse Figur, die den Tech-Milliardär Elon Musk darstellen soll, über den Boulevard gezogen.
ABO

Marktwert von 1,8 Billionen Dollar ausgerufen – Was den SpaceX-Börsengang besonders macht

Elon Musk lädt zu einer grossen Börsenwette ein. Seine Weltraumfirma SpaceX schreibt zwar tiefrote Zahlen, dennoch erwartet das Tech-Genie beim Börsengang Einnahmen von rund 75 Milliarden Dollar.

von Andrej Sokolow (sda)
Ungefähr 40 Minuten braucht Jeannine Weber pro Kundin oder Kunde: Das Haarewaschen fällt weg.
ABO

Coiffeuse in Glarus hat genderneutrale Preise: «Finde es unfair, wenn Frauen mehr zahlen»

Bei Coiffeuse Jeannine Weber kostet jeder Haarschnitt 57 Franken. Egal, ob auf dem Stuhl ein Mann oder eine Frau sitzt. Wie sie mit ihrem Konzept einen – in ihren Augen – alten Zopf abschneidet.

von Sara Good
Eine Stadt plant ihre künftige Entwicklung: Chur revidiert die Grundordnung (im Fokus die Altstadt in einer Aufnahme vom vergangen Sommer).
ABO

Wie soll Chur künftig aussehen? Bevölkerung soll «etz mitreda!»

Chur stellt die Weichen dafür, wie sich die Stadt künftig baulich entwickelt. Und die Bevölkerung soll mitreden. Ende Juni findet der erste von vier Workshops statt.

von Gion-Mattias Durband
Viel Grün: Die Märkte sind euphorisch und ignorieren die schlechten Wirtschaftsdaten.
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Schweizer Börse trotz Krisen im Höhenrausch – Analysten warnen

von Andreas Nef (sda)
Eng mit dem Tourismus verknüpft: Graubünden als Tourismuskanton würden die Auswirkungen einer Zustimmung zur «10-Millionen-Initiative» besonders treffen, sagt Touristiker Dominik Knaus.
ABO

«10-Millionen-Initiative» könnte den Bündner Tourismus bedrohen und das Image beeinflussen

von Philipp Wyss
Von Schweizer Käsern eingeführt: Französischer Emmentaler wird seit dem 19. Jahrhundert hergestellt.
ABO

Frankreich kämpft um «seinen» Emmentaler

von Stefan Brändle
Wird der Rabatt erneut verlängert? Die Hotelnacht wird mit einem Mehrwertsteuersatz von nur 3,8 Prozent belastet.
ABO

Hotel-Steuerrabatt: Es profitieren vor allem grosse ausländische Ketten

von Florence Vuichard
Auch in Frankreich ist das Tanken teuer geworden: Um eine Fronde zu vermeiden, wurde Premier Sébastien Lecornu kreativ.
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Werbecoup: Französischer Ölgigant friert Benzinpreis ein

von Stefan Brändle
Nager, wo man hinschaut: Westaustraliens Bauern leiden unter einer Mäuseplage von historischem Ausmass.
ABO

Eine Mäuseplage überrollt Australiens Westen

von Barbara Barkhausen