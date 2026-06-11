Wirtschaft

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Coiffeuse in Glarus hat genderneutrale Preise: «Finde es unfair, wenn Frauen mehr zahlen»

Bei Coiffeuse Jeannine Weber kostet jeder Haarschnitt 57 Franken. Egal, ob auf dem Stuhl ein Mann oder eine Frau sitzt. Wie sie mit ihrem Konzept einen – in ihren Augen – alten Zopf abschneidet.