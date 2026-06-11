Wirtschaft
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Marktwert von 1,8 Billionen Dollar ausgerufen – Was den SpaceX-Börsengang besonders macht
Elon Musk lädt zu einer grossen Börsenwette ein. Seine Weltraumfirma SpaceX schreibt zwar tiefrote Zahlen, dennoch erwartet das Tech-Genie beim Börsengang Einnahmen von rund 75 Milliarden Dollar.
von Andrej Sokolow (sda)
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Coiffeuse in Glarus hat genderneutrale Preise: «Finde es unfair, wenn Frauen mehr zahlen»
Bei Coiffeuse Jeannine Weber kostet jeder Haarschnitt 57 Franken. Egal, ob auf dem Stuhl ein Mann oder eine Frau sitzt. Wie sie mit ihrem Konzept einen – in ihren Augen – alten Zopf abschneidet.
von Sara Good
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«10-Millionen-Initiative» könnte den Bündner Tourismus bedrohen und das Image beeinflussen
von Philipp Wyss