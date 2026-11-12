Nvidia-Chef Jensen Huang (63) steht wegen einer weiteren mutmasslichen ausserehelichen Beziehung unter Druck. Laut einem Bericht der «New York Times», die sich auf fünf Personen aus dem Unternehmen beruft, soll der Tech-Milliardär eine Affäre mit Kimberly Powell (48) gehabt haben. Die Managerin ist Vizepräsidentin für das Gesundheitsgeschäft bei Nvidia und berichtet direkt an Huang. IIm März 2026 sollen die beiden während der Nvidia-Konferenz GTC in einem Hotel in San José vertrautes Verhalten gezeigt haben. Laut dem Bericht soll ein Umstehender sie dabei gefilmt haben. Die Zeitung hat die Aufnahme nach eigenen Angaben nicht selbst gesehen. Beide seien anderweitig verheiratet.

Kimberly Powell arbeitet seit 2008 bei Nvidia

Kimberly Powell gehört seit mehr als 18 Jahren zum Unternehmen. Sie studierte von 1996 bis 2001 Elektrotechnik mit Schwerpunkt Computer Engineering an der Northeastern University. Später absolvierte sie Weiterbildungen im Projektmanagement an der Boston University und im Produktmanagement an der MIT Sloan School of Management.

Ihre berufliche Laufbahn begann Powell 1999 als Hardware-Ingenieurin beim Unternehmen DOME imaging systems. Anschliessend arbeitete sie bei Planar Systems, zunächst ebenfalls als Ingenieurin und später als Product Marketing Manager.

Im Mai 2008 wechselte sie zu Nvidia. Dort war sie zunächst für die weltweite Geschäftsentwicklung in den Bereichen Hochschulbildung und Gesundheitswesen zuständig. Im März 2016 stieg sie zur Senior Director für KI-Geschäftsentwicklung auf. Seit Oktober 2017 ist sie Vice President und General Manager des Gesundheitsgeschäfts.