Panorama

Katie Zacharia ist die neue Pressesprecherin des Weissen Hauses. Was ist zu ihr öffentlich bekannt?

Seit dem 9. Oktober 2026 ist Katie Zacharia die neue Pressesprecherin des Weissen Hauses. Die Republikanerin folgt auf Karoline Leavitt und übernimmt damit die Kommunikation für US-Präsident Donald Trump. Vor ihrer Ernennung war sie unter anderem als politische Kommentatorin und Kommunikationsberaterin tätig. Was über ihr Alter, ihren Ehemann, ihre Kinder und ihren beruflichen Werdegang bekannt ist.

Katie Zacharia: Wie alt ist die Trump-Sprecherin?

Katie Zacharia wurde 1984 oder 1985 als Kate Sharon Black geboren und ist damit rund 41 Jahre alt. Sie wurde adoptiert und studierte später an der Pepperdine University in Kalifornien. Sie schloss 2007 ihr Studium am Liberal Arts College sowie 2011 an der juristischen Fakultät ab.

Schon während ihrer Studienzeit engagierte sich Zacharia für die Republikanische Partei. Sie leitete die Hochschulgruppe der College Republicans und absolvierte 2006 ein Praktikum beim Republican National Committee. Zudem sammelte sie während der Präsidentschaft von George W. Bush erste Erfahrungen im Weissen Haus.

Familie: Wer ist Katie Zacharias Mann und wie viele Kinder hat sie?

Katie Zacharia ist seit 2011 mit Tyler Zacharia verheiratet. Ihr Ehemann arbeitet als Filmproduzent und war unter anderem an den Produktionen «The Irishman», «David» und «Young Washington» beteiligt. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder.

Katie Zacharias Karriere: Von Peking nach Washington

Nach ihrem Studium arbeitete Zacharia in Peking für die internationale Anwaltskanzlei Zhong Lun. Später trat sie als politische Kommentatorin beim konservativen US-Nachrichtensender Newsmax auf.