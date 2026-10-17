Panorama

Katie Zacharias Zeit als Trump-Sprecherin ist bereits vorbei. Zuvor geriet sie wegen ihrer Berufsangaben und ihres ersten Presseauftritts unter Druck. Was über die Hintergründe bekannt ist.

Nur fünf Tage nach ihrem Amtsantritt verlässt Katie Zacharia ihren Posten als Pressesprecherin des Weissen Hauses. Die Nachrichtenagentur AP berichtet über ihr Ausscheiden am Freitag, 16. Oktober. Zacharia erklärte anschliessend, es sei ihr eine Ehre gewesen, für US-Präsident Donald Trump zu arbeiten. Ob sie selbst zurücktrat oder entlassen wurde, wird unterschiedlich dargestellt. Die «New York Times» berichtete unter Berufung auf informierte Personen von einer Entlassung, während Fox News einen Rückzug beschrieb. Ein eindeutig bestätigter einzelner Grund für ihren Abgang ist bislang nicht bekannt.

Trump legte Zacharia nahe, ihren Posten zu überdenken

Noch vor Bekanntwerden ihres Ausscheidens äusserte sich Trump öffentlich zu Zacharias Zukunft. Er habe ihr geraten, die Aufgabe nochmals zu überdenken, sagte er am Freitag gegenüber Reportern.

Dabei verwies der Präsident auf die aus seiner Sicht schlechte Behandlung durch die Medien. Zacharia habe unter dem Druck gelitten. Ob sie weitermachen wolle, überlasse er ihr, erklärte Trump. Diese Aussagen zeigen seine öffentliche Darstellung der Situation – sie klären jedoch nicht abschliessend, wie die Entscheidung über ihren Abgang zustande kam.

Ihre Angaben zur juristischen Qualifikation sorgten für Kritik