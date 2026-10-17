Nur fünf Tage nach ihrem Amtsantritt verlässt Katie Zacharia ihren Posten als Pressesprecherin des Weissen Hauses. Die Nachrichtenagentur AP berichtet über ihr Ausscheiden am Freitag, 16. Oktober. Zacharia erklärte anschliessend, es sei ihr eine Ehre gewesen, für US-Präsident Donald Trump zu arbeiten. Ob sie selbst zurücktrat oder entlassen wurde, wird unterschiedlich dargestellt. Die «New York Times» berichtete unter Berufung auf informierte Personen von einer Entlassung, während Fox News einen Rückzug beschrieb. Ein eindeutig bestätigter einzelner Grund für ihren Abgang ist bislang nicht bekannt.
Trump legte Zacharia nahe, ihren Posten zu überdenken
Noch vor Bekanntwerden ihres Ausscheidens äusserte sich Trump öffentlich zu Zacharias Zukunft. Er habe ihr geraten, die Aufgabe nochmals zu überdenken, sagte er am Freitag gegenüber Reportern.
Dabei verwies der Präsident auf die aus seiner Sicht schlechte Behandlung durch die Medien. Zacharia habe unter dem Druck gelitten. Ob sie weitermachen wolle, überlasse er ihr, erklärte Trump. Diese Aussagen zeigen seine öffentliche Darstellung der Situation – sie klären jedoch nicht abschliessend, wie die Entscheidung über ihren Abgang zustande kam.
Ihre Angaben zur juristischen Qualifikation sorgten für Kritik
Ein zentraler Streitpunkt waren Zacharias frühere Berufsangaben. Sie hatte sich als Anwältin bezeichnet, obwohl sie die kalifornische Anwaltsprüfung nicht bestanden hatte.
Im Interview mit Fox-News-Moderator Sean Hannity bestätigte sie am Donnerstag, durch die Prüfung gefallen zu sein. Auf die Frage, ob sie später einen zweiten Versuch unternommen habe, antwortete sie ebenfalls mit Nein. Ein abgeschlossenes Jurastudium und die Zulassung zur anwaltlichen Tätigkeit sind unterschiedliche Qualifikationen.
Die Kontroverse ging ihrem Ausscheiden unmittelbar voraus. Dass sie der alleinige oder entscheidende Grund dafür war, ist allerdings nicht bestätigt.
Auch ihre erste Pressekonferenz stand in der Kritik
Zacharias erster Auftritt vor den Journalisten im Weissen Haus am Dienstag dauerte rund 14 Minuten. Sie beantwortete dabei nur drei Fragen. In einem anschliessenden Interview konfrontierte Hannity sie auch mit der Kritik an diesem Debüt.
Damit endete ihre kurze Amtszeit nach einem schwierigen Start und einer öffentlichen Debatte über ihre beruflichen Angaben. Beides gehört zum belegten Hintergrund ihres Abgangs. Welche Rolle die einzelnen Punkte bei der endgültigen Entscheidung spielten, bleibt offen.